Kurz und Knapp - der Nachrichtensplitter Linienbus kracht mit voller Wucht gegen Haus

Dreister Schwarzfahrer-Trick spaltet die Justiz+++ Rentnerin hält Sexhotline für Notfall und ruft Polizei +++ Mordfall Freiburg: Vater des griechischen Opfers meldet sich zu Wort +++ Mehr bei Kurz & Knapp.

Ein Linienbus ist an Heiligabend im südhessischen Lindenfels von der Straße abgekommen und frontal gegen ein Haus gekracht. Dabei wurden der Fahrer und zwei Fahrgäste verletzt, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte.



Die 88 Jahre alte Hausbewohnerin blieb unverletzt und wurde von Nachbarn aufgenommen, da ihr Haus nach dem Unfall vorerst unbewohnbar war.



Weil das Führerhaus stark eingedrückt wurde, musste die Feuerwehr den eingeklemmten Fahrer befreien. Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch die beiden verletzten 18 und 46 Jahre alten Fahrgäste kamen ins Krankenhaus.



Das Haus war nach dem Unfall zwar nicht einsturzgefährdet, jedoch zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Bergung des Busses dauerte rund drei Stunden. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf 350.000 Euro. Die Unfallursache war zunächst unklar, der Bus wurde zur technischen Untersuchung sichergestellt.

Dreister Schwarzfahr-Trick spaltet die Justiz

Ein Schwarzfahrer aus dem Raum Gießen muss sich bald erneut wegen Erschleichens von Leistungen vor Gericht verantworten - obwohl er ein "Ich fahre umsonst"-Schild an der Jacke trug. Das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) hob den Freispruch für den Mann auf.



Der 52-Jährige war in einem Regionalzug in der Nähe von Köln ohne Fahrschein, aber mit dem Anstecker an seiner Jacke erwischt worden. Weil er sich damit offen zum Schwarzfahren bekannt habe, könne der Straftatbestand der Beförderungserschleichung nicht angewendet werden, so sein Argument.



In erster Instanz hatte das Amtsgericht Gießen den Mann zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Landgericht sprach ihn dann in der Berufungsverhandlung frei, weil er die Fahrt durch das offene Tragen des Schildchens eben nicht erschlichen habe. Die OLG-Richter sahen das nun aber anders. Der Fall geht nun zurück zum Landgericht Gießen.

Gerichtsprozesse ist der Umweltaktivist Jörg Bergstedt gewohnt. Diesmal saß er in Frankfurt am Main im Oberlandesgericht auf der Anklagebank. (Foto: DPA)

Vater stürzt auf Treppe und reißt Fünfjährigen in den Tod

Bischofrod - Ein fünf Jahre alter Junge ist bei einem tragischen Unfall in seinem Wohnhaus im Kreis Hildburghausen ums Leben gekommen. Sein Vater war in Bischofrod rückwärts die Treppe heruntergefallen, wie die Polizei nun in Suhl mitteilte.



Dabei habe der 42-Jährige seinen Sohn mitgerissen. Der Junge verletzte sich laut Polizei bei dem Aufprall auf den Boden so schwer am Kopf, dass er noch im Haus starb.



Die Mutter habe versucht, ihr Kind zu reanimieren. Auch ein Notarzt konnte ihn nicht mehr retten. Die Polizei prüft nun den Verdacht der fahrlässigen Tötung, wie sie mitteilte.

Sexhotline statt Freundin am Hörer

Die Sorge um ihre Freundin könnte einer 71-Jährigen in Bremen teuer zu stehen kommen. Bei einem Anruf am Sonntagmorgen hörte die Frau am Telefon ein Wimmern und Stöhnen. Aus Angst es könnte sich um ihre 57 Jahre alte Freundin handeln, drückte sie die Rückruftaste und vernahm wieder nur dasselbe Stöhnen.



Die 71-Jährige alarmierte aus Sorge sofort die Polizei. Die traf die Freundin gut gelaunt vor. Die Frau beteuerte nach Angaben der Polizei, kein Telefonat am Morgen geführt zu haben. Bei der 71-Jährigen untersuchten die Beamten daraufhin den Apparat. Das Ergebnis: Am anderen Ende war niemand in Not. Es war die kostenpflichtige Nummer einer Erotikhotline auf Haiti.

Mordfall Freiburg: Vater des griechischen Opfers meldet sich zu Wort

Athen - Fassungslos hat sich der Vater der heute 23-jährigen Griechin geäußert, die 2013 auf der Insel Korfu Opfer des mutmaßlichen Sexualstraftäters von Freiburg geworden war. Der Afghane hatte damals versucht, der Studentin die Tasche zu entreißen, und sie dann eine Steilküste hinuntergeworfen. Sie überlebte schwer verletzt.



"Meine Tochter leidet heute noch unter Schmerzen und Alpträumen", sagte Pantelis Chaidos der griechischen Boulevardzeitung "Real News". "Ich kann nicht glauben, dass sie ihn freigelassen haben, damit er tötet. In was für einem Staat leben wir?" Die Familie habe angenommen, der Täter befinde sich weiterhin in Haft, sagte der Vater der Zeitung weiter. "Zehn Jahre hatte er bekommen und das war noch wenig für das, was er uns angetan hat." Seine Tochter müsse nach dem Sturz immer noch Operationen über sich ergehen lassen, die nächste in den kommenden Tagen. Wenn er an die trauernden Eltern des deutschen Mordopfers denke, werde er verrückt.



Der Afghane war nach der Tat in Griechenland verurteilt, aber im Oktober 2015 unter Auflagen freigelassen worden. Dem Bericht zufolge meldete er sich noch einmal bei der griechischen Polizei, dann tauchte er unter. Im November desselben Jahres gelangte er nach Deutschland.

Die teuerste Pinkelpause seines Lebens

Leer - Er hatte die Handbremse vergessen und seinen Neuwagen zum Pinkeln verlassen - das kommt ihn nun teuer zu stehen: Ein Autofahrer hat sich in Ostfriesland am Ufer der Ems erleichtert und dabei zusehen müssen, wie sein vier Wochen alter Wagen währenddessen in den Fluss rollte.



Der 69-jährige Niederländer hatte sein Fahrzeug am späten Abend an einem ehemaligen Fähranleger in Leer abgestellt, wie die Feuerwehr mitteilte. Während er pinkelte, rollte das Auto die stark abschüssige Straße hinunter und landete im Wasser.



Etwa sieben Meter vom Ufer entfernt versank es bis zum Dach. Mit einem Stahlseil musste die Feuerwehr den völlig kaputten Wagen wieder an Land ziehen.

Laster kracht in verunglücktes Auto - zwei Tote in Hessen

Bensheim - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in Südhessen ums Leben gekommen. Am frühen Donnerstagmorgen geriet ein Wagen mit drei Insassen bei Bensheim in Richtung Heidelberg fahrend ins Schleudern, prallte links und rechts gegen die Leitplanken und kam auf der Fahrbahn zum Stehen, wie die Polizei mitteilte.



Ein Lastwagen konnte nicht ausweichen und fuhr gegen den Wagen aus Karlsruhe. Der fing Feuer und brannte aus. Der Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die zwei weiteren Insassen starben am Unfallort.



Der Fahrer des Lasters wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die A5 wurde in Richtung Heidelberg zunächst gesperrt.

Das Auto brannte nach dem Zusammenstoß mit dem Lastwagen auf der A5 völlig aus. (Foto: DPA)

Wildschwein zerstört ICE

Isenbüttel - Ein ICE ist auf dem Weg von Hannover nach Berlin bei voller Fahrt mit einem Wildschwein kollidiert. Der Zug blieb auf offener Strecke liegen, weil sich durch den Aufprall ein Seitenteil am Triebwagen gelöst hatte und herunterhing.



Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden die 300 Passagiere nach dem Zwischenfall bei Isenbüttel (Landkreis Gifhorn) am Dienstagabend über eine Notbrücke in einen Ersatzzug gebracht, mit dem sie ihre Reise nach Berlin mit zweistündiger Verspätung fortsetzten konnten.



Auch der kaputte ICE konnte seine Fahrt fortsetzen - allerdings nicht nach Berlin, sondern in die nächste Werkstatt der Deutschen Bahn. Wie hoch der Schaden ist, konnte ein Bahnsprecher auf Anfrage zunächst nicht sagen.



Ein Einzelfall ist der Unfall seinen Angaben zufolge allerdings nicht. Es passiere zwar selten, aber schon hin und wieder, dass ein Wildschwein von einem Zug erfasst werde.

Fünfjähriger stirbt in den Armen vom Weihnachtsmann

Knoxville (AP) - Ein fünfjähriger, todkranker Junge soll in den Armen des Weihnachtsmannes gestorben sein. Eric Schmitt-Matzen, der in der Vorweihnachtszeit in seiner Heimat Tennessee immer wieder als Santa Claus auftritt, sagte dem "Knoxville News-Sentinel", er sei zu dem Kind in die Klinik gerufen worden, um ihm ein Geschenk zu überreichen.



Er habe dem Fünfjährigen in der Intensivstation ein Spielzeug geschenkt, worauf ihn dieser umarmt habe, schilderte Schmitt-Matzen die traurigen Minuten. Dann habe der Kleine nur noch gefragt: "Weihnachtsmann, kannst du mir helfen?" und sei in seinen Armen gestorben.



Der Vorfall sei schon einige Wochen her, sagte Schmitt-Matzen dem Blatt. Er habe aber mehrere Tage gebraucht, um das Geschehene zu verdauen. Dennoch wolle er weiter als Santa Claus auftreten.

Teenie-Feier außer Kontrolle - 80 ungebetene Gäste stürmen Haus Fünfjähriger stirbt in den Armen vom Weihnachtsmann

Hohentengen - Eine Party eines 16-Jährigen aus Baden-Württemberg ist am Freitagabend aus dem Ruder gelaufen. Mehr als 80 ungebetene Gäste stürmten die Feier in Hohentengen und verwüsteten das Haus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.



Der Jugendliche hatte eigentlich nur eine kleine Feier für Freunde machen wollen, weil die Eltern im Ausland waren. Allerdings sprach sich das wohl über das soziale Netzwerk Facebook herum. Nachbarn riefen schließlich die Polizei, weil sich rund 30 junge Menschen vor dem Wohnhaus aufhielten und feierten.



Innen trafen die Beamten weitere 50 Partygäste und den überforderten 16-Jährigen an. Die 15-jährige Schwester des Jugendlichen versteckte sich während der ausufernden Feier mit dem Hund in einem separaten Raum.



Das Elternhaus sei nach der Feier in einem verheerenden Zustand, teilte die Polizei mit. Nach eigenen Angaben brauchten die Beamten einige Zeit, um das Haus zu leeren.



Manche Gäste wollten so beharrlich weiterfeiern, dass die Polizei zwei 19-Jährige kurzzeitig in Gewahrsam nahm und mehrere Platzverweise aussprechen musste.

Autofahrerin bremst für toten Hund - und rettet so sein Herrchen

Pfeffenhausen - Eine Autofahrerin hat in Bayern für einen toten Hund gebremst und damit wohl einem Rentner das Leben gerettet. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich auf der Brücke in Pfeffenhausen bei Landshut kurz zuvor eine Unfallflucht abgespielt hat.



"Als die Frau den Hund zur Seite zog, wurde sie durch ein Wimmern auf einen 71-jährigen Rentner aufmerksam." Der Mann lag unter der Brücke im Fluss, wie ein Polizeisprecher über den Vorfall am Dienstagabend mitteilte.



Offensichtlich sei das Tier überfahren worden und sein Besitzer sei den Abhang neben dem Geländer hinuntergefallen. Was davon zuerst passierte, sei aber unklar. Der Rentner im Wasser war verletzt und unterkühlt.



Die Frau zog den Mann zusammen mit zwei Helfern aus dem Wasser und brachte ihn samt dem toten Hund zu ihm nach Hause. Die Frau habe dem Rentner angesichts der niedrigen Temperaturen vermutlich das Leben gerettet, sagte der Polizeisprecher. Es sei nicht selbstverständlich, dass jemand wegen eines auf der Straße liegenden Tieres anhalte. Die Hintergründe des Geschehens sind unklar. Die Polizei geht von einem Unfall mit Fahrerflucht aus und sucht nach Zeugen. Der 71-Jährige kann sich an das Geschehen nicht erinnern.

Gummibärchen mit Marihuana? 14 Highschool-Schüler im Krankenhaus

Chicago - Nach dem Verzehr von Gummibärchen, die möglicherweise mit Marihuana präpariert waren, sind in Chicago 14 Schüler einer High School ins Krankenhaus gebracht worden. Sie hätten sich krank und unwohl gefühlt, bestätigte die Naperville North High School auf ihrer Facebook-Seite.



Zwölf der 14 seien wegen verschiedener Symptome behandelt worden, darunter Schwindel, Herzrasen und ein trockener Mund. Der Sender CNN zitierte am Donnerstag behandelnde Ärzte mit der Vermutung, die Gummibärchen seien mit der Droge versetzt gewesen.



Schüler hätten berichtet, sie seien mit irgendeiner Flüssigkeit überzogen gewesen. Zwei der zwölf Schüler blieben zur Beobachtung im Krankenhaus.

Rentnerin in Essen getötet und Mann niedergestochen

Essen - Im Essener Stadtteil Katernberg ist eine ältere Frau bei einem Familienstreit getötet worden. Die 83-Jährige kam in einer Kleingartenanlage ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Ein 20 Jahre jüngerer Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fahndet nach einem 33-jährigen Tatverdächtigen. Ob er eine Waffe einsetzte und welche familiären Beziehungen er zu den Opfern hat, blieb zunächst unklar.



Im selben Stadtteil wurde nur wenige Stunden zuvor bei einem anderen Verbrechen ein 32 Jahre alter Mann mit einem Messer niedergestochen. In diesem Fall wurde der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter gefasst. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Zunächst war mitgeteilt worden, der Mann sei durch den Stich ums Leben gekommen.

Tausende Wildgänse sterben nach Bad in Giftsee

Los Angeles - Tausende von Wildgänsen sind im Westen der USA verendet, nachdem sie sich auf einem verseuchten Gewässer gelandet waren. Bis zu 10.000 der Zugvögel hatten sich vor einem Schneesturm in den vergifteten See des ehemaligen Kupfertagebaus in Butte im Bundesstaat Montana geflüchtet, wie ein Vertreter der Firma Montana Resources am Mittwoch mitteilte.



Die Firma verwaltet zusammen mit einem anderen Unternehmen den 280 Hektar großen Berkeley Pit mit dem durch Schwefelsäure und Schwermetalle verseuchten Gewässer.



Mitarbeiter versuchten den Angaben zufolge vergeblich, den gigantischen Schwarm mit Scheinwerfern, Krach und anderen Methoden vom Landen in dem See abzuhalten. Der See sei "weiß von Vögeln" gewesen, beschrieb der Firmenvertreter, der für Umweltangelegenheiten zuständige Manager Mark Thompson, die Szene.



Seither haben Anwohner nach seinen Angaben tote Gänse entlang der Straße, auf Parkplätzen oder auch vor einem Casino gefunden. Nach Angaben der örtlichen Behörden muss davon ausgegangen werden, dass tausende weitere Vögel innerhalb des Sees verendet sind. Der Abbau von Kupfer im Berkeley Pit wurde 1982 eingestellt.

18-Jähriger schrottet Geburtstagsgeschenk

Schwerin - Die erste Spritztour eines 18-Jährigen mit seinem Cabrio endete am Dienstagabend in Schwerin mit einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer das Auto zu seinem 18. Geburtstag am Tag zuvor bekommen. Der junge Mann fuhr laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit über eine Bordsteinkante und landete auf einer Brachfläche. Am Auto entstand Totalschaden.

Räuber wird während Überfall ohnmächtig

Düsseldorf – Ein mutmaßlicher Räuber ist in Düsseldorf während seines Überfalls in Ohnmacht gefallen. Der 40-Jährige habe mit einem Messer bewaffnet versucht, einen Lebensmittel-Discounter auszurauben, berichtete ein Polizeisprecher. Demnach wehrte sich der 24 Jahre alte Kassierer gegen den Griff in seine Kasse. Der Täter habe ihn mit einem Fausthieb ins Gesicht verletzt, sei dann aber während des Handgemenges ohnmächtig geworden.



"Die Mischung aus Drogen, Alkohol und Stress war wohl zu viel", hieß es. Die Polizei nahm den einschlägig vorbestraften Mann mit. Er wurde von einem Arzt untersucht und anschließend dem Haftrichter vorgeführt.

Falsche US-Botschaft fliegt nach 10 Jahren auf

Im westafrikanischen Ghana haben die Behörden eine falsche US-Botschaft geschlossen, die zehn Jahre lang gegen hohe Zahlungen illegal Visa und Ausweise ausgegeben hat. Die angebliche US-Vertretung sei in einem baufälligen Gebäude in der Hauptstadt Accra von einem kriminellen Netzwerk aus Ghana und der Türkei betrieben worden, teilte das US-Außenministerium mit.



Das kriminelle Netzwerk habe korrupte Beamte bestochen, um so lange ungehindert agieren zu können. Im Rahmen einer großangelegten Sicherheitsüberprüfung hatten die US-Behörden einen Hinweis erhalten und mit der Polizei vor Ort sowie internationalen Partnern den Ring ausgehoben.



In den Räumen der angeblichen Botschaft hing ein Foto von US-Präsident Barack Obama und auf dem Dach wehte eine US-Flagge. Englisch sprechende türkische Staatsbürger gaben sich den Angaben zufolge als Konsulatsbeamte aus.



Die falsche Botschaft hatte drei Tage die Woche morgens geöffnet. Allerdings kam man nur nach Terminabsprache hinein und nicht spontan. Das Netzwerk hatte für seine Dienste in anderen westafrikanischen Ländern Werbung gemacht und Interessierte aus Ghana, Togo oder der Elfenbeinküste nach Accra gebracht.



Die echte US-Botschaft in Ghana ist ein stark gesicherter Komplex, vor dem täglich eine lange Menschenschlange auf Einlass wartet.



Im Zuge der Ermittlungen sei auch eine falsche niederländische Botschaft aufgeflogen. Unklar sei noch, wie die Bande an die echten Visa-Dokumente gelangt sei, die sie dann wie auch andere Ausweispapiere unrechtmäßig ausgegeben habe. Eine gefälschte Geburtsurkunde habe etwa 6000 Dollar gekostet. Bei den Razzien seien auch echte und nachgemachte Visa für den Schengen-Raum, Indien und Südafrika sichergestellt worden. Offenblieb, wie viele Menschen mit einem gefälschten Visum ausgereist sind.

Ex-SS-Mann vermacht schottischem Dorf kleines Vermögen

London - Nach ungefähr 70 Jahren schließt sich im schottischen Dorf Comrie eine ungewöhnliche Geschichte: Die "älteren" Einwohner des Dorfes kommen in den Genuss einer Erbschaft von 384.000 Pfund (458.000 Euro), die ihnen von dem früheren Waffen-SS-Mitglied Heinrich Steinmeyer vermacht wurde, wie britische Medien am Samstag berichteten.



Steinmeyer, der 2013 mit 90 Jahren gestorben war, vermacht den Schotten sein kleines Vermögen, um sich für ihre "Freundlichkeit und Großzügigkeit" während seiner Zeit als Kriegsgefangener Ende des Zweiten Weltkriegs zu bedanken.

Steinmeyer wurde gegen Ende des Krieges, als er gerade 19 Jahre alt war, in Frankreich gefangengenommen und von dort in das Kriegsgefangenenlager Cultybraggan bei Comrie gebracht. "Während der gesamten Gefangenschaft war Heinrich Steinmeyer erstaunt über die Freundlichkeit, die die Schotten ihm entgegenbrachten", sagte Andrew Reid vom Comrie-Entwicklungsfonds, der das Erbe verwaltet.



Nach dem Krieg war Steinmeyer eine ganze Zeit in Schottland geblieben, später kehrte er wiederholt zu Besuchen zurück. Der Erlös von Steinmeyers Haus und anderen Besitztümern soll nun nach den Beschlüssen der örtlichen Gemeinschaft für die älteren Bewohner Comries ausgegeben werden.



Den Überlieferungen zufolge war es so, dass sich der Gefangene Steinmeyer und die Jugend des Dorfes bei Gesprächen am Maschendrahtzaun des Lagers anfreundeten. "Sie hörten, dass Heinrich noch nie einen Film gesehen hatte", sagte George Carson, der die Geschehnisse von der Elterngeneration geschildert bekam. "Sie holten ihn aus dem Lager und brachten ihn ins Kino - er war von der Erfahrung völlig übermannt."

Pilot erleidet Herzinfarkt auf dem Weg zur Startbahn

Glasgow - Ein Pilot der Airline KLM hat beim Manövrieren eines Flugzeugs am Flughafen von Glasgow einen Herzinfarkt erlitten. Der Mann sei noch auf dem Weg zur Startbahn von Besatzungsmitgliedern und einem Passagier wiederbelebt worden, teilte die niederländische Fluggesellschaft mit. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Pilot sollte die Maschine mit 128 Menschen an Bord den Angaben zufolge am Freitagabend nach Amsterdam fliegen. Der Co-Pilot habe das Flugzeug zurück zum Gate gebracht. Der Flug fiel aus, die Passagiere wurden umgebucht.

Mann jagt Marder mit Heißluftpistole

Gotha - Ein Mann hat in Thüringen versucht, mit einer Heißluftpistole einen Marder zu vertreiben - dabei allerdings die Fassade seines Hauses in Brand gesetzt. Wie die Polizei Gotha mitteilte, handelte es sich dabei um eine Holzfassade.



Zunächst wollte der 76-Jährige den Brand selbst mit einem Wasserschlauch löschen. Weil das aber nicht klappte, musste am Ende die Feuerwehr anrücken. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.



Verletzte gab es keine - was aus dem Marder wurde, blieb offen.

Auto am Stauende unter Lastwagen gepresst

Dinklage - Bei einem Auffahrunfall auf der A1 bei Dinklage (Kreis Vechta) sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Wagen wurde am Mittwoch an einem Stauende unter einen Laster gepresst und vollkommen zerstört. Dem 47-jährigen Fahrer und seiner 46 Jahre alte Beifahrerin ging es am Donnerstag schon wieder besser.



Der Wagen war nach Polizeiangaben vom Donnerstag hinter einem Stauende zum Halten gekommen, als ein Sprinter auf ihn auffuhr. Der gesamte Fahrerraum des stehenden Autos wurde durch die Wucht des Aufpralls unter den davorstehenden Laster gepresst. "Das sah wirklich schlimm aus", sagte ein Polizeisprecher.



Der Fahrer des Transporters übersah den Angaben zufolge das Stauende. Er blieb unverletzt und wurdet von den Beamten vernommen. Für die Rettungsarbeiten war die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt worden.

Das Auto wurde völlig vom Lastwagen zermalmt. (Foto: DPA)

Mann wohnt einen Monat lang mit totem Bruder zusammen

Rostock - Ein 49-Jähriger hat einen Monat lang mit seinem toten Bruder in einer Wohnung gelebt und niemanden verständigt. Als er schließlich doch die Polizei rief, saß die Leiche am Küchentisch, sagte eine Polizeisprecherin.



Der 45-Jährige starb den Angaben zufolge bereits am 31. Oktober an einer schweren Krankheit. Anstatt einen Notarzt, die Polizei oder Familienangehörige zu verständigen, lebte 49-Jährige vier Wochen lang mit dem Leichnam in der gemeinsamen Wohnung zusammen. Der Mann habe so versucht, seine Trauer zu verarbeiten, hieß es.



Am Donnerstag rief er schließlich doch die Polizei - warum, war zunächst unklar. Eine Ärztin stellte den natürlichen Tod des 45-Jährigen fest. Zunächst hatte die "Ostsee-Zeitung online" über den Vorfall berichtet.

26-Jähriger malträtiert seine Ex mit Schlüssel

Berlin - Ein 26-Jähriger hat seine ehemalige Ehefrau in einem Streit in Berlin-Neukölln mit einem Autoschlüssel erheblich im Gesicht verletzt. Vor dem Landgericht legte der Mann zu Prozessbeginn ein weitgehendes Geständnis ab.



Nach Beleidigungen durch die Frau habe er ihr in das linke Auge gestochen - "aber nicht gezielt", erklärte er. Die Anklage geht davon aus, dass er bei dem Geschehen im September 2015 versuchte, der Geschädigten die Sehkraft zu nehmen. Sie habe sich wegdrehen und dies verhindern können.



Der 26-Jährige sagte, er habe die Frau über das Internet kennengelernt. Im Februar 2014 hätten sie nach islamischem Recht geheiratet. Es habe dann aber oft Streit wegen finanzieller Schwierigkeiten gegeben. Die Frau habe ihm, der damals wegen einer früheren Verurteilung in Haft musste, massive Vorhaltungen gemacht. "Wir haben immer wegen Geld gestritten."



So sei es auch kurz vor der Tat gewesen. "Ich kann mir heute nicht mehr erklären, wie es zu der Sache kam", sagte der Angeklagte. "Ich stand unter Schock."



Der Angeklagte soll mehrfach in das linke Auge der Frau gestochen haben. Sie habe klaffende Wunden am Auge und am Ohr erlitten, heißt es in der Anklage. Außerdem habe der 26-Jährige die Geschädigte heftig gewürgt. Der Prozess geht am 2. Dezember weiter.

Hund läuft auf die Straße - Autofahrer beschleunigt

Northeim - Erst gebremst, dann doch abrupt beschleunigt: In Walkenried am Harz hat ein Autofahrer nach Angaben der Polizei offensichtlich in voller Absicht einen auf die Straße gelaufenen Hund überfahren. Das Tier sei noch einige Meter mitgeschleift worden und dabei verendet, berichteten die Beamten im niedersächsischen Northeim.

Sie beriefen sich auf Angaben von Zeugen und Hundebesitzerin. Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitag.



Als das Tier unvermittelt auf die Straße gelaufen sei, habe der zunächst unbekannte Fahrer zunächst stark gebremst, dann "abrupt" beschleunigt und seinen Wagen in dessen Richtung gelenkt. Die Beamten sprachen von einem "schier unglaublichen Ereignis".

Amerikaner spenden 100.000 Dollar für ein Loch ohne jeden Sinn



Chicago - Die Macher von "Cards Against Humanity" wollten zu Black Friday etwas besonderes machen. Ein Loch buddeln zum Beispiel. Also starteten sie eine Crowd-Funding-Aktion, um die Schaufelaktion samt Bagger zu finanzieren.

Gestartet wurde am Black Friday, dem Super-Sale-Freitag nach dem Nationalfeiertag Thanks Giving - mutmaßlich als Werbeaktion, denn "Cards Against Humanity" ist ein populäres Kartenspiel "für schreckliche Menschen", wie die Macher es selbst bewerben. "Absurd", nennt es die "Chicago Tribune".



Absurd ist auch die Bagger-Aktion. Mittlerweile wurden über 100.000 Dollar (94.000 Euro) gesammelt. Das Loch hat bereits enorme Ausmaße angenommen, wie Videoaufnahmen von der Baustelle zeigen. "So lange Geld fließt, schaufeln wir weiter", schreiben die Macher auf einer eigens eingerichteten Website.

Für alle, die sich fragen, welchen Sinn diese Aktion hat, fügen die Initiatoren eine FAQ-Liste an. Das wichtigste zuerst: es gibt keinen tieferen Sinn. Weil alles in den USA so gut laufe, grabe "Cards Against Humanity" zur Feier von Black Friday ein riesiges Loch in den Boden. Seit über drei Tagen wird nun gebuddelt.



Q: "Ist das hier wahr?" - "Leider ja.",



Q: "Wo ist das Loch?" - "In Amerika. Und in unseren Herzen"



Q: "Was bekomme ich für meine Spende?" - Ein tieferes Loch."

Q: "Warum gebt ihr all das Geld nicht an eine Wohltätigkeitsorganisation?" - "Warum gibst DU das Geld nicht an eine Wohltätigkeitsorganisation? Es ist dein Geld."

Q: "Was passiert, wenn ihr auf heißes Magma stoßt?" - "Dann fühlen wir wenigstens etwas."

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Firma mit seltsamen Aktionen zu Black Friday auf sich aufmerksam macht. Im letzten Jahr verkauften sie "nichts" für 5 Dollar - ein Angebot, dass laut Unternehmensangaben 11.248 Menschen wahr machten. 1199 Menschen hätten sogar mehrmals nichts für 5 Dollar gekauft und so einen Gewinn von 71.145 Dollar generiert. Das Geld schütteten sie an ihre Mitarbeiter aus - die Listen davon machten, wie sie das Geld ausgaben. Immerhin: Sie spendeten einen Teil.

"Solange das Geld fließt, schaufeln wir weiter", schreibt "Cards Against Humanity" auf seiner Website. (Foto: Screenshot holidayhole.com)

"Mysteriöse" Cartier-Pendeluhr für 1,5 Millionen Euro versteigert - Rekorderlös für 1921 gefertigte Uhr mit Stundenskala aus Platin und Diamanten

Paris -Eine "mysteriöse" Pendeluhr aus dem Hause Cartier ist in Paris für 1,5 Millionen Euro versteigert worden. Wie das Auktionshaus Mallié-Arcelin am Donnerstagabend mitteilte, überstieg der Verkaufserlös den Schätzpreis von 200.000 bis 250.000 Euro damit um ein Mehrfaches.



Zu der 1921 gefertigten Standuhr gehört ein rotes Leder-Etui. Das Zifferblatt besteht aus Zitronenstein und ist von intensiver gelblicher Färbung. Die Stundenskala mit römischen Ziffern wurde aus Platin und Diamanten gefertigt. Die Uhr steht auf einem mit emailliertem Weißgold verzierten Onyx-Sockel.



Dieser Uhrentypus werde als "mysteriös" bezeichnet, weil der Betrachter nicht erkennen könne, wie die Zeiger bewegt werden, die über dem Stein zu schweben scheinen, sagte der Auktionator Sylvain Mallié-Arcelin. Cartier habe pro Jahr nur ein bis zwei derartige mysteriöse Uhren gefertigt. Noch nie zuvor sei für eine solche Cartier-Uhr ein so hoher Preis erzielt worden.

Streifenwagen überschlägt sich - mehrere Verletzte

Berlin-Lankwitz - Beim Zusammenstoß eines Streifenwagens der Polizei mit einem anderen Fahrzeug sind in Berlin-Lankwitz mehrere Menschen verletzt worden.



Die beiden Autos waren am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Seydlitz- und Kaiser-Wilhelm-Straße ineinander gefahren, wie die Polizei mitteilte.



Der mit mehreren Polizisten besetzte Funkwagen überschlug sich. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, mussten die Polizisten schwer verletzt aus dem Streifenwagen geschnitten und gezogen werden.



Wie es zu dem Unfall gekommen ist, wird noch untersucht.

Franzose findet in geerbtem Haus 100 Kilo Gold - Schatz hat einen Wert von 3,5 Millionen Euro

Rouen - Einen wahren Schatz hat ein Franzose beim Ausräumen eines geerbten Hauses in Nordfrankreich entdeckt: An mehreren Stellen versteckt fand der Mann insgesamt 100 Kilogramm Gold mit einem Wert von 3,5 Millionen Euro. "Es gab 5000 Goldstücke, zwei Barren mit einem Gewicht von zwölf Kilo und 37 einen Kilo schwere Barren", sagte der Verantwortliche des Auktionshauses der nahe Rouen gelegenen Gemeinde Évreux am Dienstag.



"Es war extrem gut versteckt, unter Möbeln, Wäschestapeln, im Badezimmer - also überall", sagte der Auktionator Nicolas Fierfort, der das Gold später für den Erben versteigerte. Er selbst habe nichts gesehen, als er durch das Haus gegangen sei, um den Wert der Möbel zu schätzen.



Die Lokalzeitung "La Dépêche" schrieb, das Gold sei unter anderem in einer Blechschachtel versteckt gewesen, die unter einem Möbelstück festgeschraubt war, und in einem Whiskyflaschen-Karton. Das Gold war in den 1950er und 1960er Jahren legal erworben worden, es wurden alle Echtheits-Zertifikate gefunden.



Über den gefundenen Goldschatz dürfte sich nicht nur der Erbe, dessen Identität geheim blieb, gefreut haben. Auch der französische Fiskus kann sich die Hände reiben: Auf die beim Verkauf erzielten 3,5 Millionen Euro werden 45 Prozent Erbschaftsteuer fällig.



Unten-ohne-Räuber hinterlässt kuriosen Abdruck

Victoria - Die Polizei in Wodonga, Australien, soll einen Einbruch in einem Gemeindezentrum im Nordosten des Bundesstaates Victoria aufklären. Bei der Spurensuche offenbart sich den Beamten an einer Fensterscheibe ein riesiger Abdruck, der nur einen Schluss zulässt: Einer der Diebe muss sich ohne Hose gegen die Fensterscheibe gelehnt haben.

Polizist Shane Martin sagt dem Onlineportal The Age, in 23 Jahren Polizeiarbeit sei ihm noch nichts vergleichbares untergekommen. Entweder jemand wolle sich einen Spaß erlauben, oder die Diebe hätten versucht einzubrechen, indem sie sich gegen die Glastür stemmen - "aber ich habe keine Ahnung, warum sie es nackt machen würden".

Gestohlen wurde zwar nur ein Fernsehgerät, der Schaden war aber weitaus größer, denn die Diebe aktivierten die Feuerlöschanlage. Drei Personen seien dabei beobachtet worden, wie sie in einem schwarzen Auto davonfuhren.

Nichts geht mehr auf der A5 - drei Unfälle, Ausweichstrecken dicht

Bad Nauheim/Friedberg - Nach gleich drei Unfällen auf der Autobahn 5 ist es im Berufsverkehr zwischen Fernwald (Kreis Gießen) und Frankfurt zu erheblichen Behinderungen gekommen.



"In Richtung Frankfurt geht gar nichts mehr", sagte eine Sprecherin der Polizei in Friedberg. Neben der A5 waren am Dienstagmorgen auch die Umleitungsstrecken völlig überlastet. Auslöser für das Verkehrschaos war ein Unfall, bei dem in der Nacht auf Dienstag ein 20 Jahre alter Autofahrer auf einen Lastwagen gerast und dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden war.



Der 28-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Im wegen dieses Unfalls entstandenen Stau prallten drei Lastwagen aufeinander. Dabei verletzte sich einer der Fahrer leicht. Alle drei Lastwagen mussten abgeschleppt und die Autobahn während der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.



Der linke Fahrstreifen konnte am Morgen gegen 5.30 Uhr zwar wieder freigegeben werden, jedoch kam es später zwischen Fernwald und dem Gambacher Kreuz zu einem dritten Unfall. Bei dem Crash zwischen einem Pkw und einem Lastwagen wurden die Insassen des Autos schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz, berichtete die Polizeisprecherin.



Ab Fernwald musste die Autobahn in Richtung Süden nach diesem Unfall komplett gesperrt werden. Auf den Umleitungsstrecken sah es wenig besser aus: Kurz vor dem Anschluss Butzbach-Süd fuhren auf der Bundesstraße 3 vier Fahrzeuge ineinander.

In letzter Sekunde - Mann rettet Schülerin vor Zug

Rüdesheim - Ein Mann hat einer Schülerin am Bahnhof Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) das Leben gerettet. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die 15-Jährige gegen 12 Uhr auf dem Weg zur Schule. Um zu ihrem Zug zu gelangen, musste sie den Reisendenübergang benutzen, der über ein Gleis führt.



Als sie sich im Gleisbett befand, näherte sich ein Güterzug, den die Schülerin offenbar nicht bemerkt hatte. Ein vor ihr herlaufender Mann griff zu und zog sie in letzter Sekunde von den Gleisen. Laut Polizei ist es allein dem Mann zu verdanken, dass das Mädchen noch lebt.

Normalerweise bleibt der Übergang für Reisende geschlossen, wenn Züge den Bahnhof passieren. Warum er in diesem Fall geöffnet war, war vorerst nicht klar. Die Polizei ermittelt.

Streit eskaliert - 19-Jähriger bei Party erstochen

Ainring - Ein 19-Jähriger ist bei einem Streit auf einer Geburtstagsfeier in Ainring (Landkreis Berchtesgadener Land) niedergestochen worden und kurz darauf an seinen Verletzungen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Teenager am frühen Samstagmorgen von einem anderen Partygast verletzt worden; er starb kurz darauf in einem Krankenhaus.



Nach dem Notarzteinsatz in der Wohnung, in der die Geburtstagsfeier stattfand, befragte die Polizei auf der Suche nach dem Täter die noch anwesenden Partygäste. Mehrere sollen laut Polizei betrunken gewesen sein. Da weitere Gäste die Feier bereits verlassen hatten, fahndeten die Ermittler in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Traunstein und Altötting.



Am Samstagabend führten die Ermittlungen die Beamten schließlich zu einem 45-Jährigen in Altötting, der die Tat einräumte. Der Mann sollte am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die genauen Hintergründe sind laut Polizei noch unklar. "Die Ermittlungen sind im vollen Gange", sagte ein Sprecher am Sonntag.

Betrunkener stürzt bei Tempo 100 aus Auto - leicht verletzt

Freiburg - Ein Betrunkener hat einen Sturz aus einem schnell fahrenden Auto auf der Autobahn 5 bei Freiburg mit einer Platzwunde am Kopf überstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto mit einer Geschwindigkeit von rund 100 Kilometern pro Stunde unterwegs. Der Mann saß auf dem Rücksitz, bevor er aus bisher unbekanntem Grund aus dem Wagen stürzte. Die nachfolgenden Autos konnten ihm ausweichen. Die Fahrerin des Wagens war ebenfalls alkoholisiert.

Streit an roter Ampel: Fußgänger feuert auf Autofahrer

Köln - Ein Fußgänger hat bei Streitigkeiten an einer Straßenkreuzung in Wesseling bei Köln auf einen Autofahrer geschossen und ihn verletzt. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte das Auto in der Nacht zum Samstag an einer roten Ampel gehalten.



Aus noch nicht geklärten Gründen sei der 30 Jahre alte Fahrer mit zwei Männern, die zu Fuß unterwegs waren, in eine Auseinandersetzung geraten und ausgestiegen. Daraufhin habe einer der Fußgänger eine Schusswaffe gezogen und auf den Autofahrer gefeuert. Polizisten nahmen kurz nach der Tat in der Nähe zwei Männer fest. Zur Schwere der Verletzung machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an.

Polizei sucht U-Bahn-Treter vom Schlesischen Tor

Berlin - Die Polizei sucht zwei Männer, die am U-Bahnhof Schlesisches Tor in Kreuzberg einen 24-Jährigen bewusstlos geschlagen und schwer verletzt haben. Am Dienstag veröffentlichte sie Fotos der Angreifer im Internet.



Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise. Der Angriff ereignete sich bereits am 9. Mai 2015 gegen 7.40 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug einer der Angreifer dem 24-Jährigen zunächst grundlos ins Gesicht, der sackte daraufhin bewusstlos zu Boden.



Der zweite Angreifer trat dem Opfer anschließend zwei Mal gezielt ins Gesicht. Der 24-Jährige erlitt dabei eine Schädelfraktur und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

HIV-Positiver soll in Malawi 100 Mädchen entjungfert haben

Malawi - Ein Mann in Malawi soll bei Initiationsriten trotz einer ihm bekannten HIV-Infektion rund 100 Mädchen entjungfert haben. Jetzt muss sich der 45-Jährige unter anderem wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten.



Das Urteil wird noch heute erwartet. Zudem soll er für sogenannte rituellen Reinigungen mit zahlreichen frisch verwitweten Frauen geschlafen haben.



Die Regierung des Landes im südlichen Afrika kämpft gegen sexuelle Initiationsriten für Mädchen. Dennoch werden sie vor allem auf dem Land weiter praktiziert, besonders im Süden.

Teenager erblindet nach Laserpointer-Attacke

Nürnberg - Ein Jugendlicher ist in Nürnberg von einem Unbekannten mit einem Laserpointer geblendet worden und dadurch auf einem Auge nahezu erblindet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, der sich am 13. Oktober ereignet hat.



Der Jugendliche war am Nachmittag in einer U-Bahnstation auf der Rolltreppe nach oben gefahren. "Plötzlich bemerkte er einen grünen Laserstrahl, der ihn kurz darauf im Auge blendete", schilderte die Polizei.



"Einige Zeit später verschlechterte sich die Sehfähigkeit des Jugendlichen enorm. Inzwischen ist er auf einem Auge nahezu erblindet."

Der Vorfall ereignete sich am 13. Oktober zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr im U-Bahnhof Gustav-Adolf-Straße.

Schokoriegel-Crash: "Baff, dass sie überlebt haben"

Wellington - Ein Auto ist in Neuseeland von der Straße abgekommen und 35 Meter tief in einen Fluss gestürzt, aber der Fahrer und seine Mutter überlebten den Unfall nur leicht verletzt.



Der Mann verlor bei Hawke's Bay an der Ostküste der Nordinsel bei schwerem Regen die Kontrolle über das Fahrzeug, weil er sich an einem Schoko-Riegel verschluckte, wie die Polizei dem Nachrichtenportal stuff.co.nz sagte.



"Es goss in Strömen. Der Fahrer trat auf die Bremse, um an den Rand zu fahren, geriet aber ins Schleudern, und das Fahrzeug kam von der Straße ab", sagte Polizeisprecher Grant Marshall. "Wir sind baff, dass die beiden das überlebt haben." Das Auto hatte Totalschaden.

Vater ließ Sohn in überhitztem Auto sterben

Brunswick - Weil er seinen kleinen Sohn sieben Stunden lang in einem überhitzten Auto ließ, hat ein Gericht im US-Bundesstaat Georgia einen Vater des Mordes für schuldig befunden. Der 35-Jährige soll den damals 22 Monate alten Jungen im Juni 2014 auf dem Parkplatz seiner Arbeitsstelle gelassen haben, statt ihn im Kindergarten abzugeben, wie der Sender CNN berichtete.



Demnach bemerkte der Mann erst später auf dem Weg zu einem Kino, dass sein Sohn noch im Auto war. Da war der Junge schon tot.



Dem Bericht nach ergab die Auswertung digitaler Daten, dass der Vater an dem Tag mehrere SMS-Nachrichten mit sechs verschiedenen Frauen ausgetauscht hatte, darunter mit einer Minderjährigen. Demnach führte der Mann ein Doppelleben. Für seine Verwandten und Bekannten sei er der treu sorgende Familienvater gewesen. Daneben habe er außereheliche Affären und Online-Kontakte mit zahlreichen Frauen gehabt.



"Dies ist einer der Fälle, in denen Taten lauter sprechen als Worte", sagte Bezirksstaatsanwalt Chuck Boring. Das Strafmaß war zunächst nicht bekannt. Das Urteil soll Anfang Dezember verkündet werden.

16-Jähriger mit mehr als 400 "Polenböllern" an Grenze erwischt

Bad Muskau - Mit einer großen Menge verbotener Pyrotechnik ist ein Jugendlicher an der Grenze zu Polen erwischt worden. Beamte hätten den 16-Jährigen am Wochenende im sächsischen Bad Muskau (Görlitz) mit mehr als 400 sogenannten Polenböllern gestellt, teilte die Polizei mit.



Außerdem fanden die Beamten ein Klappmesser und einen Schlagring in seinem Rucksack - beides verbotene Gegenstände. Neben einer Strafanzeige erwartet den Jugendlichen und seine Eltern eine saftige Rechnung für die ordnungsgemäße Vernichtung der Böller durch Entschärfer der Bundespolizei.

Streit um Auto im Parkverbot eskaliert - zehn Polizisten in NRW verletzt

Düren - In Nordrhein-Westfalen sind beim Streit um ein falsch geparktes Auto zehn Polizisten verletzt worden. Ein Mann war in Düren am Samstagmittag mit seinen Söhnen auf die Straße gestürmt, nachdem er einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes an seinem abgestellten Wagen bemerkte hatte, wie die Polizei mitteilte.



Als die Polizei anrückte, gingen die Männer auf die Beamten los. Die Beamten waren laut Polizeibericht am Einsatzort roher Gewalt und Aggression ausgesetzt. Umgehend nach ihrem Eintreffen entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Fahrzeughalter, unterstützt von seinen Söhnen, und der Polizei.

Zehn Polizisten wurden verletzt. Mehrere von ihnen wurden zum Teil so schwer verletzt, dass sie in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden mussten; einer von ihnen kam stationär ins Krankenhaus.

Erst einem größeren Polizeiaufgebot gelang es, zwei 27 und 46 Jahre alte Angreifer festzunehmen.

Ein Spezialeinsatzkommando fasste am späten Abend in einer Wohnung in Düren ein 25-jähriges weiteres Familienmitglied als weiteren Tatverdächtigen. Er wurde zwischenzeitlich wieder freigelassen.

Weitere Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen dauern an. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, und Hinweise zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Leitstelle der Polizei in Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Rätselhafter Unfall auf der A2 - 26-Jähriger tot

Gladbeck - Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist bei einem rätselhaften Unfall auf der Autobahn 2 nahe Gladbeck (Recklinghausen) tödlich verletzt worden. Sein 39-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Das Fahrzeug war am Donnerstagabend mit Totalschaden auf der linken Fahrspur entdeckt worden.



Der 26-jährige Fahrer konnte nur noch tot aus seinem Wagen geborgen werden, sein Beifahrer kam ins Krankenhaus. Wie der Unfall passiert ist, sei auch nach den bisherigen Ermittlungen völlig unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag.



"Auf der Fahrbahn gab es keine Hinweise, womit das Auto kollidiert sein könnte. Gleichwohl gibt es Spuren an dem Auto. Die Kollegen nehmen es mit einem Gutachter in Augenschein." Auch der Beifahrer könnte Aufschluss über den Unfallhergang geben. Er war aber nach Angaben der Sprecherin noch nicht vernehmungsfähig.

Wie der Unfall passiert ist, sei auch nach den bisherigen Ermittlungen völlig unklar. (Foto: DPA)

Dieser Biker-Po war geladen

Brisbane - Ein ungewöhnliches Versteck hat ein Mitglied einer australischen Motorradgang für seine Waffe gewählt. Bei seiner Festnahme entdeckten Polizisten im Bundesstaat Queensland eine geladene Handfeuerwaffe versteckt zwischen im Po Mannes, wie die Polizei in der Stadt Brisbane mitteilte.



Die Polizisten stellten im Auto und in der Wohnung des 34-Jährigen weitere Waffen, Drogen und Sprengstoff sicher. Der Mann soll zu einer der größten Motorradgangs des Landes gehören. Die "Rebels" werden mit Morden und Drogenhandel in Verbindung gebracht.