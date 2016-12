Silvestermord-Prozess Keine Antwort. Nur, dass dieser Tod sinnlos war

In der Neujahrsnacht 2016 erschießt ein Mann in einem fränkischen Dorf ein kleines Mädchen. Dafür muss er für zwölf Jahre ins Gefängnis. Doch es bleibt die quälende Frage nach dem Warum.

Jeder kennt das Wort vom "sinnlosen Tod". Welcher Tod aber ist sinnvoll? Vielleicht jener, der als Erlöser daherkommt, weil er den Schmerzen und dem Überdruss eines alten, kranken Menschen ein Ende setzt, der sein Leben gelebt hat. Janina M.s Tod dagegen ist einer, dem höchstens der tiefgläubige Christ einen Sinn abgewinnen kann, vielleicht als Erfüllung eines göttlichen Willens. Denn Janina war ein Kind, ein hübsches Mädchen, gesund und fröhlich, das sich auf seine Zukunft freute. Es wurde nur elf Jahre alt.

Der Schuss, der das Mädchen so schwer traf, dass es am Neujahrsmorgen 2016 gegen 7.12 Uhr auf dem Operationstisch einer Schweinfurter Klinik starb, wo ein Team von Ärzten vergeblich um seine Rettung rang, war Stunden zuvor in der Silvesternacht in Unterschleichach, einem Ortsteil der Gemeinde Oberaurach in Franken, abgefeuert worden. Und zwar von dem 54 Jahre alten Roland E., gelernter Maurer und Arbeiter in der Justizvollzugsanstalt Ebrach.

Er hatte eine Stunde nach Mitternacht einen Revolver aus seinem Waffenschrank im Keller geholt und war damit in den Garten seines Hauses gegangen. Verborgen hinter Büschen, muss er auf die wenigen Leute gezielt haben, die nach dem Feuerwerk noch auf der Straße waren – vor allem Kinder, die im Licht einer Straßenlaterne ihre letzten Knallfrösche losließen, die lachten und herumhüpften und, ermahnt von den Erwachsenen, den Müll der Silvesterraketen wegräumten.

"Er weiß es nicht. Er weiß es nicht!"

Im Prozess vor dem Landgericht Bamberg ließ E. seinen Verteidiger eine Erklärung verlesen: Er stelle in Abrede, bewusst auf Menschen oder eine Menschenmenge geschossen zu haben. Aber kann man unbewusst auf Menschen schießen? Und dabei ein Kind exakt in den Hinterkopf treffen? E. will nicht einmal jemanden auf der Straße wahrgenommen haben. Warum aber hat er sich dann hinter Büschen versteckt? Warum hat er überhaupt geschossen?

Grablichter und Kerzen in Unterschleichach. (Foto: dpa)

Der Vorsitzende der Zweiten Strafkammer Manfred Schmidt hielt E. im Laufe des Prozesses vor: "Sie sind ein rational denkender Mensch! Sie stellen sich mit geladener Waffe so hin, dass man Sie nicht sieht. Das könnte doch bedeuten, Sie wollten es denen da auf der Straße mal zeigen. Das würde voraussetzen, Sie haben die Leute gesehen!"

Der Richter appellierte mehrfach an den Angeklagten, den Angehörigen die Ungewissheit zu nehmen, warum ihr Kind hatte sterben müssen. E. schaute stets starr vor sich hin und schwieg. Sein Verteidiger, um eine Erklärung ringend: "Er sagt, er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Er weiß es nicht!" Sein Mandant denke seit der Tatnacht darüber nach, warum er geschossen habe.

Verminderte Steuerungsfähigkeit nicht ausgeschlossen

Die Polizei hatte nach der Tat jeden der 438 Dorfbewohner unter die Lupe genommen, vor allem jene, die Waffen besaßen. Denn dass ein Fremder auf Janina geschossen haben sollte, galt als unwahrscheinlich. Der Polizistin, die am Neujahrsmorgen von Haus zu Haus ging, um die Bewohner nach eventuellen Wahrnehmungen zu befragen, fiel auf, dass E. der Einzige war, der sich nicht erkundigte, was denn vorgefallen sein solle. Und E.s Revolver, die mutmaßliche Tatwaffe, das stellte sich später heraus, war auffallend gut geölt.

Wegen Mordes ist E. am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Oberstaatsanwalt Otto Heyder hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert, der Verteidiger auf fahrlässige Tötung plädiert, da sein Mandant keine Tötungsabsicht gehabt habe. Der Ankläger widersprach dieser Argumentation: Der Angeklagte habe heimtückisch und aus krasser Eigensucht gehandelt.

Nachdem ein psychiatrischer Sachverständiger aber eine verminderte Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit bei E. nicht hatte ausschließen können, sah das Gericht nach dem Grundsatz "im Zweifel für den Angeklagten" vom "lebenslang" ab. "Sie haben den Eltern einen unwiederbringlichen Verlust zugefügt", sagte der Vorsitzende Richter in Richtung des Angeklagten.

Ein zutiefst gequälter Mensch

Das Gericht trug mit diesem Strafmaß dem körperlichen Zustand und den Lebensumständen E.s Rechnung. Der Verurteilte ist offenbar ein innerlich zutiefst gequälter Mensch, krank, einsam und verlassen und so sehr von Schmerzen gepeinigt, dass er nicht nur sich selbst zum Unglück wurde, sondern darüber hinaus auch noch anderen Menschen. Diesen Eindruck gewann, wer E. im Gerichtssaal beobachten konnte. Ein Mensch, in dessen Kopf es offensichtlich tobt, sodass er kaum noch mitbekommt, was um ihn geschieht. Ein böser Mensch?

In den letzten fünf Jahren, so der Leiter der JVA Ebrach, habe E. 37 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vorgelegt. Operationen über Operationen, einmal sei er sogar ein ganzes Jahr ausgefallen. Weitere Eingriffe, so der Hausarzt vor Gericht, würden E.s Zustand nur verschlimmern.

Im Dorf ging man E. aus dem Weg, er galt als Sonderling. Ein Nachbar sagte über ihn auf die Frage des Gerichts, welches Verhältnis er zu dem Angeklagten gehabt habe: "Gar keines! Ich glaube nicht, dass das an mir liegt. Seit vier bis fünf Jahren hatten wir überhaupt keinen Kontakt. Wenn man ihn gegrüßt hat, hat er sich weggedreht." Eine Nachbarin erinnerte sich, dass man in der Silvesternacht von draußen Licht vom Fernseher in E.s Wohnzimmer gesehen habe. Ihr Mann habe gesagt: "Der spioniert lieber, als dass er rausgeht, um ein gutes neues Jahr zu wünschen."

Sie alle fragen nach dem Warum

Janinas Mutter, die noch einen einjährigen Sohn hat, sagte vor Gericht unter Tränen: "Ich kann nie mehr die Mutter sein, die ich einmal war." Ihr Leben werde nie mehr sein wie früher, es sei nur noch ein einziger Kampf, es werde immer schlimmer. Am vorletzten Verhandlungstag stand E. dann doch auf: "Ich bitte die Eltern um Verzeihung." Doch er sagte dies zum Gericht gewandt. Jene Personen, die sich hätten angesprochen fühlen sollen, schaute E. nicht an. Eine Pflichtübung, zu der E.s Verteidiger geraten hatte? Oder ein Zeichen seiner Unfähigkeit, noch anderes wahrzunehmen als nur den eigenen Schmerz?

Die Menschen, die das Mädchen auf dem kalten Pflaster in seinem Blut liegen sahen, werden sie je dieses Bild vergessen? Die Krankenschwester, die verzweifelt versucht hatte, das Mädchen zu beatmen und nicht dem Tod zu überlassen und über Notruf um Hilfe schrie; die Kinder, mit denen Janina Silvester hatte feiern dürfen und die dann entsetzt neben einer röchelnden Sterbenden standen; die Menschen im Dorf, die nicht glauben konnten, einer von ihnen würde je auf Kinder schießen: Sie alle fragen nach dem Warum und finden keine Antwort. Nur, dass dieser Tod sinnlos war.

