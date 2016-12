Alarmstufe Rot Smogbelastung in China steigt auf aberwitzige Werte

China kriegt sein Smog-Problem nicht in den Griff, das öffentliche Leben bricht zusammen. Die Bürger sind wütend, verklagen die Regierung. Die will nun mehr als 100 Milliarden Euro ausgeben.

Die Paketboten standen schon im Morgengrauen mit ihren Dreirad-Motorradwagen vor den Eingängen Pekinger Wohnsiedlungen und Bürohochhäuser. Von den Abholern hörten sie kein Wort des Dankes, schon so früh am Freitag da zu sein. "Ich warte schon sieben Tage", schimpfte eine Frau.

Der Lieferant, ein junger Bursche, schob die Schuld auf den Supersmog, der Peking und 23 weitere Städte in 17 Provinzen seit fünf Tagen lähmt. Die bestellte Ware komme aus der ostchinesischen Hafenstadt Ningbo. "Alle Autobahnen nach Peking waren zu. Die Bahn fuhr nicht."

Dazu kam die von Chinas Behörden erlassene Alarmstufe Rot, bei der täglich abwechselnd nach der Endziffer des Nummerschildes die Hälfte der Fahrzeuge nicht auf die Straßen durfte. "Das galt auch für unsere Lieferwagen."

Die drei größten Zustellunternehmen Chinas, Yuantong, Tiantian und Shunfeng, haben durch den Smog, der ein Siebtel des Landes bedeckte, schwere Verluste hinnehmen müssen. Nach Angaben der Logistikwebseite Cainiao müssen sie nun einen Rückstau von 40 bis 50 Millionen Päckchen abarbeiten. Allein die Hauptstadt Peking wartete auf zehn Millionen Pakete.

Hohe Schäden für die Wirtschaft

Der Smog zeigt, wie anfällig die viel gepriesene logistische Revolution des sogenannten Alibaba-Modells ist. Millionen Chinesen können alles online bestellen und virtuell bezahlen. Doch wenn der Feinstaub über ihr Land kommt, erhalten sie es nicht wie versprochen am nächsten Morgen an ihre Tür gebracht. Und der Smog wird schlimmer und verursacht in der Wirtschaft hohe Schäden. Für diese Verluste zahlt keine Versicherung.

Die Stadtregierung Pekings will nun Feinstaub als Naturkatastrophe einstufen und in ihren neuen Gesetzentwurf zur Abwehr von Klimakatastrophen aufnehmen. Die Stadtoberen lösten damit einen nationalen Aufschrei der Empörung aus. Die Regierung wolle sich nur aus ihrer Verantwortung für die Luftverschmutzung stehlen. Dann sollte sie auch gleich "sauren Regen" als Naturkatastrophe aufnehmen. Chinas Rechtszeitung "Fazhi Zhoumo" nannte es einen "Rückschritt für die Gesetzgebung", falls Smog mit Wirbelstürmen oder anderen Wetterunbilden gleichgesetzt würde.

Ohne Atemschutz gehen viele Chinesen nicht mehr vor die Tür.

Der Schildbürgerstreich der Stadt Peking zeigt indes nur die Angst der Behörden, dass sie mit der neuen Plage nicht fertigwerden und immer wieder Alarmstufe Rot ausrufen müssen. Diese wird ausgelöst, wenn mindestens drei Tage anhaltender Smog mit mehr als 400 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft erwartet wird.

Vergangene Woche waren es sogar noch mehr. Rund 1200 Pekinger Unternehmen der Druck-, Bau- und Petrochemischen Industrie und Hunderte Baustellen mussten schließen, um die Luft ein bisschen zu entlasten. Zugleich mussten Hunderte Flüge und Zugverbindungen gestrichen und die Hälfte aller Fahrzeuge stillgelegt werden.

Eltern wissen nicht, wohin mit den Kindern

Kindergärten und Schulen schlossen, ohne dass die Eltern wussten, wo sie ihre Kinder betreuen lassen sollten. Sie mussten sich freinehmen. Dutzende Städte standen vor den gleichen Problemen wie Peking. Auch in Anyang in Henan mussten 893 Unternehmen schließen. In der Provinzhauptstadt Chengdu wurden 267 Fabriken stillgelegt, in Ostchinas Shandong 1767.

Peking erlaubt aber seinen offiziellen Statistikern nicht, die Gesamtkosten öffentlich zu beziffern, die es als Preis für Chinas früheres 20-jähriges Industriewachstum und für die Abhängigkeit seiner Stromerzeugung und Heizwärme von fossilen Rohstoffen wie Kohle zahlt.

Auf einer Pressekonferenz des Umweltministerium wies aber erst jüngst der Forscher Chai Fahe von der Akademie für Umweltwissenschaften auf den Zusammenhang zwischen Kohleverbrennung und Smog hin. In den drei am schwersten betroffenen Gebieten Peking, Tianjin und der Provinz Hebei werde fünfmal so viel Kohle verbrannt wie im Durchschnitt in China.

Bürger klagen gegen die Regierung

Der Frust in der Bevölkerung hat fünf Anwälte erstmals bewogen, die lokalen Regierungen von Peking, Tianjin und der Provinz Hebei zu verklagen. Sie wären ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen, effektiv die Luftverschmutzung der Region zu bekämpfen, weil sie nur wirtschaftliche Entwicklung im Sinn haben.

Der "Welt" liegt die am 19. Dezember beim Pekinger Mittleren Volksgericht Nummer 4 eingereichte Klage der Anwälte Cheng Hai und Yu Wensheng vor. Sie dokumentieren die Ausbreitung und Zusammensetzung des Feinstaubs, der 2010 Peking 55 smogbelastete Tage bescherte, die bis 2015 auf 179 Tage anstiegen.

Schuld daran seien zu 34 Prozent die Kohleverbrennung, zu 16 Prozent die Autoabgase, vor allem von Lastwagen, und zu 15 Prozent die Industrie. Die Anwälte verlangen eine symbolische Entschädigung von 9999 Yuan (rund 1450 Euro) für seelische Schäden durch den Smog und 65 Yuan für die Anschaffung von Atemschutzmasken.

Das Gericht soll die beklagten Behörden zwingen, sich schriftlich bei der Öffentlichkeit zu entschuldigen. Entschuldigungen aber kommen für Chinas Regierende nicht infrage. Das war schon so im August 2008 bei den Olympischen Spielen. Vier Radfahrer aus der USA-Delegation lösten offiziell Empörung aus, weil sie nach Ankunft in Peking Atemschutzmasken trugen. Die Staatsmedien beschimpften sie, China zu beleidigen mit ihrem indirekten Vorwurf, dass die Luft in Peking schmutzig sei.

Viele falsche Daten über Luftverschmutzung

Dabei hatten sie nur auf ihre Botschaft gehört, die von 2008 an auf ihrem Gelände Feinstaubmessungen durchführte und ungesunde PM2,5-Konzentrationen feststellte. Chinas Umweltbehörden wussten davon, durften aber nichts veröffentlichen. Peking verschleppte die Aufklärung.

Noch Mitte 2012 kritisierte der damalige Vizeumweltminister Wu Xiaoqing öffentlich die USA, falsche Daten über die Luftverschmutzung in China zu verbreiten und sich in innere Angelegenheiten Chinas einzumischen. Dann veröffentlichte Peking plötzlich eigene tägliche PM2,5-Messungen, nachdem der damalige Premierminister Wen Jiabao die Feinstaubbelastung als Problem anerkannt hatte.

Bis heute hat sich aber kein chinesischer Beamter bei den beschimpften US-Sportlern, der Botschaft oder bei der belogenen chinesischen Öffentlichkeit entschuldigt.

Aberwitzig hohe Grenzwerte

Doch die öffentliche Debatte lässt sich nicht mehr so einfach wie früher unterdrücken. Kritiker wie die Pekinger Anwältin Guo Jianmei nannten im Internet Smog eine "öffentliche und menschengemachte Katastrophe. Uns bleibt nur Zorn, Galgenhumor und Schulterzucken, um uns selbst zu schützen. Wir bekommen keine Erklärung, Trost oder Entschuldigung von der öffentlichen Macht zu hören und schon gar nicht die Übernahme von Verantwortung."

Der Tiananmen Platz in Peking verschwindet im Dunst.

In der nordchinesischen Industriehauptstadt Shijiazhuang erreichte die Smogbelastung am 20. Dezember in der Spitze den aberwitzigen Tagesrekord von 1155 Mikrogramm Feinstaub. Das entsprach dem 46-Fachen des international als unbedenklich akzeptierten Wertes.

Feinstaub werde zum größten Gesundheitsrisiko und Kostenfaktor der chinesischen Stadtbevölkerung, warnten sechs Forscher des Umweltinstituts der Nankinger Universität. Er sei Ursache für den Tod fast jedes dritten Chinesen in hochbelasteten Gebieten. Das ergab ihre Langzeitstudie in 74 chinesischen Städten, die am Freitag von der Hongkonger "South China Morning Post" ("SCMP") vorgestellt wurde. Die Forscher hatten mehr als drei Millionen Todesfälle im Jahr 2013 untersucht, zu denen es in 74 Städten kam, die zum Peking-Tianjin-Hebei-Großraumgebiet, dem Yangtze-Strom Delta und dem Perlfluss-Delta gehören.

Bevölkerung würde auf Wachstum verzichten

Aufgeschreckt hat Chinas Führung bereits 2014 den totalen Krieg gegen den Smog ausgerufen. Die Stadt Peking kündigte in dem Jahr einen Riesenetat von 760 Milliarden Yuan (mehr als 100 Milliarden Euro) an, um den Smog aus der Luft wegzubekommen.

Hongkongs "SCMP" erinnerte süffisant an das Versprechen des Bürgermeisters Wang Anshun, er würde sich im Amt "den Kopf abschneiden", wenn es ihm bis 2017 nicht gelänge, Pekings Luft sauber zu bekommen. Wang braucht sich keine Sorgen zu machen. Er ist längst nicht mehr Bürgermeister.

Die Wut wächst. Dabei würde die Bevölkerung viele Opfer bringen, damit die Luft besser wird. Die internationalen Meinungsforscher von PEW hatten in einer großen Sommerumfrage festgestellt: Die Hälfte der Chinesen wäre für ihr Aufatmen in China bereit, ein geringeres Wirtschaftswachstum in Kauf zu nehmen.

