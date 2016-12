Erneut Gewalt in Düren Dutzende Männer gehen mit Knüppeln aufeinander los

Drei Männer wurden in Düren vorübergehend festgenommen. (Symbolbild) (Foto: dpa)

Erst vor wenigen Wochen gab es bei einem Gewaltexzess eines Familienclans in Düren mehrere Verletzte. Nun gerieten in der Stadt in Nordrhein-Westfalen erneut fast 30 Männer in eine Massenschlägerei.