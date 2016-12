Schauspieler Sascha Hehn "Jeden Tag vollgemüllt mit schlechten Nachrichten"

Schauspieler Sascha Hehn ist wütend – auf die Politik, die Kanzlerin, das Fernsehen. Man müsse schon Idealist sein bei der geringen Bezahlung. Selbst am Hemd des Traumschiff-Kapitäns werde gespart.

Schauspieler Sascha Hehn, 62, ("Traumschiff") kritisiert die Kanzlerin wegen ihrer Flüchtlingspolitik: "Außer der Flüchtlingsgeschichte hat sie alles prima gemacht. Aber sie wird erst dann eine richtig große Politikerin werden, wenn sie auch Fehler eingestehen kann. Man kann doch sagen: Ich habe da einen Fehler gemacht", sagte er der "Welt am Sonntag".

Politik finde er zunehmend unglaubwürdig, ihm fehle das Vertrauen. "Das Machtmonopol des Staates geht zunehmend verloren", sagte Hehn weiter. Die aktuelle Nachrichtenlage mache ihn wütend: "Wir werden jeden Tag vollgemüllt mit schlechten Nachrichten, was haben wir als Ausgleich? Ich merke: Du wirst langsam wütend."

Sogar an der Kleidung werde beim Traumschiff gespart

Angst, offen zu sagen, was er denkt, habe er nicht: "Man sollte in Zeiten wie diesen nur noch die Wahrheit sagen. Wenn wir uns weiter belügen, und das tun wir jeden Tag, dann ist das nicht gut."

Auch die Fernseharbeit frustriert Hehn. Da müsse man schon Idealist sein bei der geringen Bezahlung, sagte er. Er fühlt sich unter Wert verkauft: "Wir können mit den Tschechen, den Ungarn und den Polen mithalten, was unsere Gagen angeht."

Sogar bei der Kleidung etwa in seiner Rolle als Kapitän Burger werde gespart. Statt eines maßgeschneiderten Hemdes müsse er Original-Marinehemden tragen: "So sehe ich immer aus, als hätte ich so einen Ranzen am Bauch und so einen Arsch in der Hose."

