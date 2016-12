Live-Ticker Berlin Charlottenburg Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz Anis Amri angeblich in Mailand erschossen

Polizei prüft Verbindung zu Mord an Hamburger Alster +++ Polizei - Keine Verbindung zwischen Amri und Duisburg-Festnahmen +++ Alles Wichtige im Ticker.

10:30 Uhr: Anis Amri angeblich in Italien erschossen

Der mutmaßliche Berliner Attentäter Anis Amri ist nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Mailand bei einer Schiesserei erschossen worden. Dies hatte die Nachrichtenagentur Reuters erfahren. Die italienische Nachrichtenagentur ANSA bestätigt diese Information ebenfalls. Auch das italienische Magazin „Panorama“ berichtet, dass Anis Amri in Mailand erschossen worden sein soll. Die Bundesanwaltschaft sei des in Kontakt mit italienischen Behörden, ließ ein Sprecher ausrichten.



Die italienische Zeitung „La repubblica“ berichtet, dass eine Polizeistreife in der Nacht von Donnerstag auf Freitag losgeschickt worden sei, etwa um drei Uhr, nachdem Schüsse gehört worden waren. Sie sollen einen maghrebinisch aussehehenden Mann angetroffen haben, der allein zu Fuß unterwegs gewesen ist.



Amri habe laut „La repubblica“ das Feuer auf zwei Polizisten eröffnet habe, nachdem diese ihn um Dokumente gebeten hatten. Er habe daraufhin eine Pistole Kaliber 22 aus seinem Rucksack gezogen und geschossen. Die Polizisten sollen daraufhin das Feuer erwidert haben. Eine Kugel, die der Fahrer des Streifenwagens aus dem Auto abgefeuert hat, soll Amri tödlich getroffen haben. Ein Polizist soll dabei an der Schulter verletzt worden sein. Der Polizist wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

"Die Abklärungen laufen, wir sind in Kontakt mit den italienischen Sicherheitsbehörden", sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Amri, der bei dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen getötet haben soll, hatte in der Vergangenheit mehrere Jahre in Italien gelebt. Das italienische Innenministerium kündigt für 10.45 Uhr eine Pressekonferenz in Rom an.

10:18 Uhr: Amri möglicherweise in Dänemark gesichtet

Ein Mann, auf den die Beschreibung Amris passt, ist in der dänischen Stadt Aalborg gesehen worden, teilt die dänische Polizei mit. Ein Einsatz laufe. Passanten sollten die Gegend meiden.

08:31 Uhr: Polizei prüft Verbindung von Amri zu Mord an der Hamburger Alster

Nach dem Anschlag von Berlin prüft die Hamburger Polizei, ob der europaweit gesuchte Anis Amri für den Mord an einem 16-Jährigen Mitte Oktober an der Alster verantwortlich sein könnte. Die Mordkommission habe Ähnlichkeiten zwischen dem Terrorverdächtigen Amri und dem Phantombild in dem Mordfall festgestellt, berichteten die Zeitungen der Funke-Gruppe. Ein Polizeisprecher bestätigte am Freitag den Bericht: «Das ist eine weitere Spur, der wir nachgehen. Nach derzeitigem Stand gibt es da aber keine Hinweise.»



Ein Unbekannter hatte am 16. Oktober einen 16-Jährigen unter der Kennedybrücke mit mehreren Messerstichen getötet. Die Begleiterin des Jugendlichen stieß der Angreifer ins Wasser. Die 15-Jährige konnte sich unverletzt ans Ufer retten.

08:29 Uhr: Polizei - Keine Verbindung zwischen Amri und Duisburg-Festnahmen

Die Festnahmen in Duisburg stehen nach Polizeiangaben nicht in Verbindung zur Fahnung nach Amri. "Es gibt keinen Zusammenhang mit dem Fall Amri außer dem terroristischen Hintergrund", sagt ein Sprecher der zuständigen Polizei in Essen. Bislang sei keine Pressekonferenz dazu geplant, es sei denn, es gebe im Tagesverlauf neue Entwicklungen.

08:25 Uhr: Göring-Eckardt fordert Konsequenzen für Tunesien

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat eine härtere Gangart gegenüber Tunesien wegen mangelnder Kooperation im Fall des Anschlagsverdächtigen Anis Amri gefordert. Auf die Frage, ob dem nordafrikanischen Land Hilfsmittel gekürzt werden sollten, sagte sie am Freitag im "Morgenmagazin" des ZDF: "Wenn man die Regierung treffen kann, bin ich sehr dafür, auch solche Mittel anzuwenden." Allerdings dürften derartige Maßnahmen nicht zu Lasten der Armen gehen.

07:57 Uhr: Terror-Experte spricht von "systemischem Versagen"

Im Anti-Terror-Kampf in Deutschland sind die Behörden nach den Worten des Terrorismus-Experten Peter Neumann bisher «relativ naiv» gewesen. Das könne sich nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten ändern, sagte Neumann amFreitag im ZDF-Morgenmagazin. Nötig sei eine schlüssige Strategie. Dazu müsse man sich unter anderem mit der zur Verfügung stehenden Technologie, dem Personal, der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern sowie der Prävention auseinandersetzen. Neumann sprach von einem «systemischen Versagen» in den Strukturen.

05:51 Uhr: Özdemir kritisiert Tunesien wegen Amris geplatzter Abschiebung

Grünen-Chef Cem Özdemir macht den tunesischen Behörden wegen der gescheiterten Abschiebung des Terrorverdächtigen Anis Amri Vorwürfe. Das Verhalten der tunesischen Stellen in dieser Sache sei «ärgerlich», sagte Özdemir der «Bild»-Zeitung. «Es kann nicht sein, dass manche Länder über Unterstützung dankbar sind, aber sich weigern, Verbrecher aus ihren Ländern wieder aufzunehmen.»



Migranten wie Amri, die als sogenannte Gefährder identifiziert worden seien, müssten künftig schneller abgeschoben werden, forderte Özdemir. «Wenn eine kürzlich eingereiste Person hierzulande gegen den Westen und seine Werte Anschläge verüben kann und damit das Leben meiner Mitbürger gefährden kann, sehe ich wenig Argumente, warum so eine Person bei uns bleiben soll.»

04:30 Uhr: Wagenknecht: Umgang der Behörden mit Amri «kaum nachvollziehbar»

Die Linken-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht hat den Umgang der Sicherheitsbehörden mit dem Terrorverdächtigen Anis Amri als unverständlich kritisiert. «Der Verdächtige war als Gefährder eingestuft», sagte die Linksfraktionschefin in Berlin. «Warum wurde er nicht rund um die Uhr beobachtet oder, besser, nach Ablehnung seines Asylantrags ausgewiesen? Das ist kaum nachvollziehbar.»



Wagenknecht betonte: «Unabhängig von dem aktuellen Fall ist es natürlich ein Problem, dass eine zeitlang überhaupt nicht kontrolliert wurde, wer ins Land kommt.» Das sei auch eine Möglichkeit für terroristische Organisationen gewesen, ihre Leute hier einzuschleusen. «Dass sich dadurch die Sicherheitslage nicht verbessert hat, ist klar.»



Wagenknecht kritisierte: «Die Polizei ist seit Jahren kaputt gespart worden. Im Ergebnis gibt es nicht die personelle und technische Ausstattung, die der heutigen Gefahrenlage angemessen wäre.»

01:19 Uhr: Tatverdächtiger wurde kurz nach Anschlag in Berlin gefilmt

Der Tatverdächtige Anis Amri ist einem Medienbericht zufolge nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin kurz danach in einer Moschee gefilmt worden. Auch einige Tage davor sei er von Sicherheitskräften aufgenommen worden. Dies zeigten Observationsbilder, die dem Sender RBB vorliegen. Die Polizei hatte zunächst einen anderen Verdächtigen im Visier. Auf den Bildern sei der 24-jährige Tunesier in den Nächten vom 14. und 15. Dezember zu erkennen. Diese Woche sei er in der Nacht zu Dienstag, also nur wenige Stunden nach der Tat, bei der Observation einer Moschee im Berliner Stadtteil Moabit gefilmt worden.

21:52 Uhr: Auto-Kamera filmt Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt



Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist zum Teil auf dem Video einer Auto-Kamera (Dashcam) festgehalten. In dem Film ist zu sehen, wie der schwarze Lkw ungebremst in Richtung des hell erleuchteten Marktes an der Gedächtniskirche rast. Sekunden später fliehen Menschen vom Breitscheidplatz.

21:24 Uhr: Amri offenbar kurz nach Anschlag in Berliner Moschee gesichtet

Der Terrorverdächtige Anis Amri ist nach einem Bericht des RBB wenige Stunden nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an einem Salafistentreffpunkt in Berlin gefilmt worden. Der Sender veröffentlichte am Abend Observationsbilder, die den 24 Jahre alten Tunesier vor einem Moschee-Verein zeigen sollen. Demnach wurde Amri am frühen Dienstagmorgen gefilmt, also knapp acht Stunden nach dem Anschlag. Weitere Observationsbilder sollen den Tunesier an derselben Stelle am 14. und 15. Dezember zeigen. Die Berliner Polizei wollte den Bericht nicht kommentieren und verwies auf die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.



Ort der Observation war die Vorderseite des Gebäudes des Moschee-Vereins. Dieser war heute von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei gestürmt worden. Der Moschee-Verein „Fussilet 33“ wird im jüngsten Bericht des Berliner Verfassungsschutzes als Treffpunkt von Islamisten geführt. Beim Islamunterricht sollen dort Muslime – meist Türken und Kaukasier – für den bewaffneten Kampf der Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Syrien radikalisiert worden sein.

20:39 Uhr: „Together Berlin“: Zehntausende zu Gedenkkonzert erwartet

Mit einem Konzert am Brandenburger Tor wollen Berliner Künstler und Politiker morgen der Opfer des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt gedenken. Neben dem Gedenken an die Toten solle unter dem Motto „Together Berlin“ für das Leben, gemeinsame Werte und Freiheit demonstriert werden, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Unter anderem sollen die Musiker Max Giesinger, Elen, Graham Candy, The Dark Tenor, Sebastian Hämer sowie Triple L und Valerio Lombardo auftreten.

Rund 50 Künstler mit zehn Auftritten bestritten das Programm, kündigte der Geschäftsführer der Event-Firma Wohlthat Entertainment, Rainer Wohlthat, an. Wohlthat rechnet mit mehreren zehntausend Besuchern, vor denen auch Politiker reden sollen. So sei der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) angefragt, noch sei aber nicht sicher, ob er kommen werde. Vor Beginn des Konzerts um 15:00 Uhr wird es eine Gedenkminute geben.

19:39 Uhr: „Ich schlage dir den Kopf ab", drohte Amri einem Mithäftling



Die Strafvollzugsbehörde im italienischen Justizministerium hat dem Komitee für strategische Antiterrorismus-Analyse Italiens (CASA) nach der Entlassung Amris aus der Haft in Palermo einen Bericht zugestellt, berichtet die Agentur Ansa. Darin heißt es, dass Amri in der Haft Zeichen für eine Radikalisierung und eine Annäherung an die Ideale des islamischen Terrorismus gezeigt habe. Einem christlichen Mithäftling drohte er demnach: “Ich schlage dir den Kopf ab.”

19:12 Uhr: Terrorismusexperte Neumann: „Systemisches Versagen“ der Behörden



Der Terrorismusforscher Peter Neumann wirft den deutschen Behörden ein „systemisches Versagen“ bei der Bekämpfung des Terrorismus vor. „Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri war den Behörden bekannt. Man wusste, dass er die Absicht hatte, in Deutschland einen Anschlag durchzuführen und trotzdem haben die Strukturen nicht funktioniert“, so Neumann vom King’s College in London. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Verdächtige sich in die Enge getrieben fühle und zu weiteren Taten bereit sei. „Das ist wirklich im Moment keine gute Situation.“ Er könne sich vorstellen, dass der Tatverdächtige „gar nicht so weit weg und dass er nach wie vor mit Leuten aus der Szene in Kontakt ist“.

18:21 Uhr: Bundesanwaltschaft: Haftbefehl gegen Anis Amri erwirkt

Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag Haftbefehl gegen den flüchtigen 24-jährigen Tunesier Anis Amri wegen des Lastwagen-Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt erwirkt. Das teilte eine Sprecherin der Behörde am Abend in Karlsruhe mit. (Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version hieß es erlassen. Nun korrigiert: erwirkt)

17:59 Uhr: Berliner Polizei stürmt Moschee-Verein



Berliner Sicherheitskräfte haben bei einer Reihe von Einsätzen in der Hauptstadt nach dem Terrorverdächtigen Tunesier Anis Amri gesucht. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei stürmte auch einen Salafistentreffpunkt im Stadtteil Moabit. Dort soll auch Amri verkehrt haben. Die „Berliner Zeitung“ berichtete, bei dem Einsatz gegen den Moschee-Verein „Fussilet 33“ seien Blendgranaten benutzt und eine Tür aufgesprengt worden. Der Moschee-Verein „Fussilet 33“ wird im jüngsten Bericht des Berliner Verfassungsschutzes als Treffpunkt von Islamisten geführt. Beim Islamunterricht sollen dort Muslime – meist Türken und Kaukasier – für den bewaffneten Kampf der Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Syrien radikalisiert worden sein. Auch sei Geld für Terroranschläge in Syrien gesammelt worden.



2015 hatte die Polizei die Räume schon einmal gestürmt. Ein Iman saß zeitweise in Untersuchungshaft. Nach dpa-Information gab es noch weitere Einsätze gegen mögliche Kontaktpersonen Amris in der Hauptstadt. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung stoppte die Polizei auch U-Bahnen auf der Suche nach dem Verdächtigen. Nach Angaben eines dpa-Reporters durchsuchten Spezialkräfte mit Maschinenpistolen auch eine Bahn am U-Bahnhof Mehringdamm. Die Suche blieb ergebnislos.

17:15 Uhr: Müllers Weihnachtsbotschaft: „Hass hat in Berlin keinen Platz“



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat in seiner Weihnachtsbotschaft den Opfern des Anschlags sein Mitgefühl ausgedrückt. „Der Terroranschlag vom Breitscheidplatz überschattet Feiertage und Jahreswechsel“, sagte Müller. „Unsere Gedanken sind als allererstes bei den Opfern und bei ihren Familien, Freunden und Bekannten, die den schrecklichen Verlust verarbeiten müssen.“ Müller erinnerte zwei Tage vor Heiligabend auch an die teils schwer verletzten Anschlagsopfern, die in den Krankenhäusern um ihr Leben ringen. „Ihre Angehörigen erleben Tage voller Sorge und Angst. Auch sie sollen wissen, dass sie nicht allein sind.“

17:04 Uhr: Zustand einiger Verletzter weiter kritisch

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt werden zwölf Schwerstverletzte weiter in Berliner Kliniken behandelt. Einige von ihnen seien in kritischer Verfassung, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Die Zahl der Todesopfer sei bisher nicht weiter gestiegen; sie liegt bei 12.

14 mittel- bis leichtverletzte Opfer des Attentats werden zur Zeit noch in Kliniken behandelt, 30 wurden inzwischen entlassen. Bei einer erneuten Abfrage aller Berliner Krankenhäuser mit Notaufnahmen haben sich nach der Todesfahrt mehr Leichtverletzte als bisher erfasst in Kliniken behandeln lassen. Insgesamt gab es nach der aktuellen Zählung 56 Verletzte am Breitscheidplatz, die medizinische Hilfe im Krankenhaus brauchten.

17:00 Uhr: Durchsuchung in Heilbronn: Busfahrer gab falschen Hinweis

Entwarnung in Heilbronn: Der Reisende, den der Fahrer eines Fernbusses als Anis Amri erkannt haben wollte, war offenbar nicht der Verdächtige. Das berichtet die "Heilbronner Stimme". Das SEK habe zuvor den Bus, der in Richtung Bosnien fuhr, durchsucht.

16:09 Uhr: Polizei durchsucht Reisebus in Heilbronn

Die Polizei durchsucht zurzeit offenbar einen Reisebus am Hauptbahnhof Heilbronn. Laut Informationen der "Heilbronner Stimme" steht der Einsatz in Zusammenhang mit der Fahndung nach dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin, Anis Amri. Allerdings gebe es dafür keine Bestätigung durch den Generalbundesanwalt.



16:08: Uhr: Merkel "stolz" auf besonnene Reaktion der Menschen

Kanzlerin Merkel sprach von einer "hoffentlich baldigen Festnahme". Sie lobte die "hochprofessionelle Arbeit" der BKA-Mitarbeiter und der Landesbehörden. Die Zusammenarbeit laufe "reibungslos und mit großem Elan". Die Kanzlerin betonte, man sei "in jeder Stunde" in Gedanken bei den Opfern des Anschlags. Gerade ihnen schulde man einen Erfolg.

Merkel sagte: "Ich bin in den letzten Tagen sehr stolz gewesen, wie besonnen die große Zahl der Menschen auf diese Situation reagiert."

16:05 Uhr: De Maizière bestätigt Fund von Fingerabdrücken im Lkw

Innenminister Thomas de Maizière hat bestätigt, dass Anis Amris Fingerabdrücke im Fahrerhaus des Anschlags-Lkw gefunden wurden. Es gebe "zusätzliche Hinweise", dass der Verdächtige "mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der Täter ist." Das sagte de Maiziére nach einem gemeinsamen Besuch des Bundeskriminalamts (BKA) mit Kanzerlin Angela Merkel und Justizminister Heiko Maas in Berlin.

15:30 Uhr: Bundesanwalt will sich noch heute äußern

Live um 18 Uhr bei N24: Die Bundesanwaltschaft beabsichtigt, heute um 18 Uhr Einzelheiten zu den Ermittlungen bekanntzugeben. Das teilt ein Sprecher der Behörde mit.

15:00 Uhr: Merkel, de Maizière und Maas besuchen BKA

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert sich derzeit beim Bundeskriminalamt (BKA) in Berlin über den Ermittlungsstand nach dem Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in der Hauptstadt. Gemeinsam mit Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) traf sie am Donnerstagnachmittag am Berliner BKA-Standort im Stadtteil Treptow ein.



BKA-Präsident Holger Münch wollte die Kanzlerin und die Minister persönlich unterrichten. Es wurde erwartet, dass sich Merkel oder die Minister auch zu Medienberichten äußern, dass Fingerabdrücke des terrorverdächtigen Tunesiers Anis Amri am Lastwagen gefunden wurden, mit dem am Montag 12 Menschen getötet und rund 50 verletzt worden waren.

14:47 Uhr: Darum wurde der Lkw nicht sofort untersucht

Warum wurde der Lkw nicht sofort am Tatort untersucht? Am Dienstag wurde dieser zunächst in eine Halle der Polizei abtransportiert. Nach Informationen von “Süddeutscher Zeitung” und “Spiegel” wollten Kriminaltechniker dort zunächst Personenspürhunde, sogenannte Mantrailer, an die Fahrerkabine führen und so auf den Geruch des Verdächtigen ansetzen.



Personensuchhunde, sogenannte Mantrailer, werden jahrelang darauf trainiert, selbst kleine Geruchsspuren von Vermissten noch nach vielen Tagen zu erschnuppern – und diesen zu folgen. Die Geruchsspur wäre verfälscht worden, wenn Ermittler vorher die Kabine betreten hätten, so die Zeitung. Erst danach wurde das Führerhaus näher untersucht und das Ausweisdokument von Anis Amri gefunden.

14:05 Uhr: Gauland: "Es ist falsch, der Kanzlerin Blutschuld zuzurechnen"



AfD-Vize Alexander Gauland hat sich von den Twitter-Äußerungen des AfD-Europaabgeordneten Marcus Pretzell und des baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Stefan Räpple nach dem Berliner Anschlag distanziert. "Ich halte es für völlig falsch, wie Marcus Pretzell oder offenbar Stefan Räpple zu suggerieren, dass der Bundeskanzlerin eine Blutschuld zuzurechnen sei", sagte Gauland der "Welt".



Zwar habe er, so Gauland, "selbst gesagt, dass die Flüchtlingspolitik offensichtlich schuld an dieser Entwicklung" sei. Aber "auf die Flüchtlingspolitik zu verweisen" sei "etwas Anderes als nahezulegen, dass ein Politiker Täter ins Land gelassen habe und daher in Verbrechen involviert sei".

Unmittelbar nach dem Anschlag am Montagabend hatte Pretzell, Lebensgefährte von AfD-Chefin Frauke Petry, auf Twitter geschrieben, die Berliner Opfer seien "Merkels Tote", und der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Stefan Räpple erklärte, die Bundeskanzlerin habe Blut an ihren Händen. Das volle Interview gibt es hier

13:38 Uhr: Rom bestätigt Tod von Italienerin bei Anschlag

Bei dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ist eine Frau aus Italien ums Leben gekommen. Das bestätigte die Regierung in Rom. "Italien gedenkt Fabrizia Di Lorenzos, einer von den Terroristen getöteten Musterbürgerin. Das Land schließt sich tief bewegt dem Schmerz der Familie an", schrieb Ministerpräsident Paolo Gentiloni auf Twitter.



Außenminister Angelino Alfano erklärte, dass die deutschen Behörden die Identifizierung der 31-Jährigen abgeschlossen hätten. "Ich bin von Herzen der Familie und ihren Liebsten nahe und teile den enormen Schmerz", sagte Alfano.



Am Donnerstag war ebenfalls bekannt geworden, dass eine Frau aus Israel bei dem Anschlag ums Leben gekommen war. Ihr Mann, ebenfalls israelischer Staatsbürger, wurde bei der Attacke schwer verletzt.

13:01 Uhr: FDP-Chef Lindner kritisiert "Staatsversagen"

FDP-Chef Christian Lindner hat nach dem Berliner Terroranschlag «katastrophale Fehler» der Behörden kritisiert und auch Vorwürfe gegen NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) erhoben. «Es liegt offenbar ein Staatsversagen vor, das nicht toleriert werden kann», sagte der NRW-Fraktionsvorsitzende. «Es ist ein altes Muster von Herrn Jäger, dabei Verantwortung reflexhaft an andere wegzudrücken.» Wer die Fehler zu verantworten habe, müsse präzise ermittelt werden. Lindner forderte: «Gefährder müssen zukünftig lückenlos überwacht werden. Dafür müssen die technischen und personellen Voraussetzungen geschaffen werden.» Notfalls sollten ihnen elektronische Fußfesseln angelegt werden.

12:22 Uhr: Fingerabdrücke Amris an Lkw-Tür gefunden

Die Fingerabdrücke des gesuchten Tunesiers Anis Amri sind Medienberichten zufolge an der Tür des bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt eingesetzten Lkw gefunden worden. Das berichteten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR am Donnerstag unter Berufung auf eigene Informationen.

12:00 Uhr: Amri bot sich offenbar als Selbstmordattentäter an

Der wegen des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt gesuchte Tunesier Anis Amri hat sich nach einem Bericht des "Spiegel" offenbar bereits vor Monaten als Selbstmordattentäter angeboten. Das Magazin beruft sich auf die Auswertung der Telefonüberwachung sogenannter "Hassprediger". Allerdings seien die Äußerungen Amris so verklausuliert gewesen, dass sie nicht für eine Festnahme ausgereicht hätten. Dem Bericht zufolge erkundigte sich der Tunesier auch, wie er sich Waffen beschaffen könne.



Über Amri, der 2015 über Italien nach Deutschland gelangt war, hieß es weiter im "Spiegel", er habe sich hierzulande gegenüber den Behörden als politisch verfolgter Ägypter ausgegeben. Da er so gut wie keine Angaben über Ägypten habe machen können, sei sein Asylantrag innerhalb weniger Wochen als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt worden. Auch sei damals bereits aufgefallen, dass er sich unter verschiedenen Identitäten in Europa bewegte.

11:56 Uhr: Polizei - Geldbörse von Anis erst am Dienstag gefunden

Die Geldbörse, die auf die Spur des tunesischen Terrorverdächtigen Anis Amri geführt hat, ist laut Berliner Polizei erst am Tag nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche entdeckt worden. Die Fahrerkabine des Lastwagens, wo Ermittler die Hinweise auf Amri entdeckt hatten, sei erst nach der Bergung am Dienstag untersucht worden, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel. «Wir können mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es am Montag keinen Anhaltspunkt für den tunesischen Verdächtigen gab», sagte Wenzel.

11:40 Uhr: Berliner Weihnachtsmarkt wieder geöffnet

Drei Tage nach dem Terroranschlag hat der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz wieder geöffnet. Der Schaustellerverband und die Händler luden am Donnerstagvormittag zu einer Andacht in die Gedächtniskirche. Aus Pietätsgründen soll auf dem Weihnachtsmarkt auf grelle Beleuchtung und Partymusik verzichtet werden. Am Tag der Wiedereröffnung wirkten die Händler sichtlich bewegt. Einige hatten Tränen in den Augen. Auf dem Platz vor der Gedächtniskirche stellten sie Kerzen vor eine Fototafel mit einem Bild des Weihnachtsmarktes vor dem Anschlag. Die Sicherheit auf dem Markt wurde mit großen Betonsperren verstärkt.

10:15 Uhr: Anschlag womöglich seit Monaten geplant

Der Anschlag in Berlin war womöglich von langer Hand geplant. Ein Strafverteidiger im Prozess um den Anschlag auf ein Sikh-Gebetshaus in Essen sagte dem “Kölner Stadtanzeiger”: “Mein Mandant hat mir im Mai erzählt, dass er von den Planungen gehört habe.” Damals sei in salafistischen Kreisen im Ruhrgebiet über einen Anschlag in Berlin geredet worden, bei dem ein Lkw eingesetzt werden soll, so Rechtsanwalt Burkhard Benecken gegenüber dem Blatt.

09:43 Uhr: Bruder fordert Terrorverdächtigen Amri zur Aufgabe auf

Ein Bruder des Terrorverdächtigen Anis Amri hat diesen zur Aufgabe aufgerufen. «Ich bitte ihn, sich der Polizei zu stellen», sagte Abdelkader Amri der Nachrichtenagentur AP. Die Familie im tunesischen Oueslatia sei erschüttert über die Nachrichten von dem Anschlag, bei dem am Montag ein Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast war und zwölf Menschen getötet hatte.



«Wenn bewiesen wird, dass er verwickelt war, sagen wir uns von ihm los», sagte Abdelkader Amri. Möglicherweise sei sein Bruder in einem italienischen Gefängnis radikalisiert worden, wo er eingesessen habe, nachdem er Tunesien verlassen hatte.

09:29 Uhr: Anti-Terror-Einsatz in Dortmund

In Dortmund hat es nach WDR-Informationen einen Anti-Terror-Einsatz gegeben. Ob die Aktion im Zusammenhang mit der Fahndung nach dem Tatverdächtigen beim Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt steht, war zunächst nicht bekannt. Die Bundesanwaltschaft hat Medienberichte dementiert, dass es vier Festnahmen von Kontaktpersonen des wegen des Berlin-Anschlags gesuchten Tunesiers gab. "Uns ist keine Festnahme bekannt", sagte ein Sprecher der obersten Ermittlungsbehörde.

09:18 Uhr: Dänische Polizei durchsucht Fähre

Die dänische Polizei hat eine Fähre nach dem Terrorverdächtigen Anis Amri durchsucht. Die Behörden seinen einem Hinweis nachgegangen, demzufolge sich der im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesuchte Mann auf dem Schiff von Grenaa in Jütland nach Schweden befinden könne, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Fahnder hätten aber keine Hinweise auf Amris Anwesenheit gefunden.

08:41 Uhr: Trump sieht Pläne für Einreiseverbot für Muslime bestätigt

Der künftige US-Präsident Donald Trump sieht seine Pläne für ein Einreiseverbot für Muslime aus gewissen Staaten durch den Anschlag in Berlin bestätigt. "Es zeigt sich, dass ich recht hatte, 100 Prozent Recht", zitiert ihn die "New York Times". Ein Trump-Berater führt später dazu aus, gemeint seien Trumps Pläne, Einreisen aus Staaten mit "hohen Terrorismus-Raten" auszusetzen.

Bereits am Dienstag hatte sich Donald Trump in einem Tweet auf den Anschlag in Berlin bezogen:

08:15 Uhr: Bosbach warnt vor Schuldzuweisung an Merkel

Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat davor gewarnt, die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel für den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verantwortlich zu machen. «Es wäre perfide, Angela Merkel die Schuld an diesem Anschlag in Berlin zuzuweisen», sagte Bosbach am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. Vielleicht sei es aber auch gut, diejenigen Innenpolitiker, die mehr Sicherheit forderten, «nicht in die rechte Ecke zu stellen», betonte Bosbach. «Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt», sagte der CDU-Politiker. Man dürfe es nicht mehr zulassen, dass es hier Menschen «mit völlig ungeklärter Identität, mit völlig ungeklärter Nationalität» gebe.

07:37 Uhr: CDU-Vize zeigt sich erschüttert über Behörden im Fall Amir

CDU-Vize Armin Laschet sieht im Fall des gesuchten Tunesiers schwere Mängel der Behörden. Wie diese hier gearbeitet hätten, könne einen nur erschüttern, sagt Laschet im Deutschlandfunk. Der Gesuchte sei als sogenannter Gefährder bekannt gewesen, habe sich aber der Kontrolle entziehen können. Das könne man auf keinen Fall akzeptieren.

07:29 Uhr: Polizei durchsucht Flüchtlingsheim in Nordrhein-Westfalen

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt haben Polizisten eine Flüchtlingsunterkunft im nordrhein-westfälischen Emmerich durchsucht. Die Aktion am Donnerstagmorgen, an der schätzungsweise 100 Beamte beteiligt waren, darunter Spezialeinsatzkräfte, war nach etwa einer Stunde beendet. Über das Ergebnis war zunächst nichts bekannt. Bereits am Mittwoch hatten in der Nähe des Heimes Polizisten Position bezogen. Ein Sprecher der Polizei wollte sich zu der Durchsuchungsaktion nicht näher äußern und verwies auf den Generalbundesanwalt.

06:57 Uhr: De Maiziere befürchtete Weihnachtsmarkt-Anschlag

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) scheint eine dunkle Vorahnung eines bevorstehenden Anschlags auf einen deutschen Weihnachtsmarkt gehabt zu haben. Das berichtet die «Bild»-Zeitung. Eine Woche vor dem Berliner Anschlag habe er nach Aussagen mehrerer Anwesender auf einer Personalversammlung im Berliner Innenministerium gesagt: «Wenn die Weihnachtsmärkte schließen und es keinen Anschlag gab, mache ich drei Kreuze.»

06:32 Uhr: Israelin unter den Toten des Anschlags

Unter den Todesopfern des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist auch eine israelische Frau. Dies bestätigte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums. Die israelische Botschaft kümmere sich um die Überführung der Leiche in die Heimat. Die Frau war mit ihrem Mann auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und nach dem Anschlag am Montagabend als vermisst gemeldet worden. Ihr Mann, ebenfalls israelischer Staatsbürger, wurde bei der Attacke schwer verletzt. Er sei mehrmals operiert worden, schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr, berichtete die Nachrichtenseite «ynet». Das Ehepaar habe zwei erwachsene Kinder. Sie waren in Berlin, um bei der Identifizierung zu helfen.

06:24 Uhr: Familie hat Kontakt zu freigelassenem Verdächtigen verloren

Der nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zunächst festgenommene und später wieder freigelassene Pakistaner ist für seine Familie anscheinend nicht mehr erreichbar. Der Vater des 23-jährigen Flüchtlings sagte der pakistanischen Zeitung «Dawn», sein Sohn habe ihn nach der Freilassung am Dienstag nicht kontaktiert.



Ein in Berlin lebender pakistanischer Aktivist namens Wajid Baloch aus Baluchistan, der Heimat des jungen Mannes, sagte der Zeitung, der junge Mann sei auch nicht in seine Flüchtlingsunterkunft zurückgelehrt. Er selbst stehe mit dem Leiter der Unterkunft in Kontakt, das Telefon des 23-Jährigen sei aber ausgestellt. Auch das britische Boulevardblatt «Daily Mail» berichtete, der Mann sei für sein Umfeld nicht erreichbar und habe sein Telefon offenbar ausgeschaltet.

05:50 Uhr: Verdächtiger hatte direkten Kontakt zum IS

Der mögliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, soll sich im Internet über den Bau von Sprengsätzen informiert und direkten Kontakt zum IS gehabt haben. Das berichtet die «New York Times» unter Berufung auf Aussagen nicht näher genannter amerikanischer Offizieller vom Mittwochabend. Unklar blieb zunächst, auf welchen Zeitraum sich diese Angaben beziehen.



Dem Bericht zufolge stand Amri mindestens einmal über den Messengerdienst Telegram in Kontakt zum IS. Sein Name habe zudem auf der Flugverbots-Liste der USA gestanden. Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt halten den 24-jährigen Tunesier für dringend tatverdächtig und haben ihn zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben.

00:10 Uhr: Polizei Berlin dementiert Bericht über Razzia in Wohnungen

Die Polizei Berlin dementiert einen Zeitungsbericht, wonach ein Spezialeinsatzkommando zwei Wohnungen in der Hauptstadt gestürmt haben soll. Zudem teilten die Sicherheitskräfte mit, dass die Absperrungen am Breitscheidplatz aufgehoben worden seien. Die Arbeit der Polizei sei dort abgeschlossen.

23:26 Uhr: Zurückgelassene Ausweise als Visitenkarten von Attentätern

Der wegen des Anschlags in Berlin gesuchte Tunesier Anis Amri konnte durch ein Ausweisdokument identifiziert werden. Das Dokument zu seiner Duldung als Asylbewerber lag im Fußraum des Lkws, mit dem ein Attentäter am Montagabend in einen Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gerast war.



Es ist nicht das erste Mal, dass nach einem Anschlag ein Ausweis eines mutmaßlichen Täters entdeckt wurde. Experten zufolge passiert das möglicherweise, um eine Art Visitenkarte zu hinterlassen. Auch die Attentäter, die Anfang 2015 die Redaktion der Zeitung „Charlie Hebdo“ in Paris gestürmt hatten, ließen einen Ausweis in ihrem Auto zurück. Ebenso tat es einer der Angreifer der Terrornacht von Paris am 13. November 2015. Auch der Ausweis des Tunesiers, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, der in Nizza ähnlich wie der Attentäter von Berlin in eine Menschenmenge gerast war, wurde in dem Lkw gefunden.



Alle Angreifer in diesen Fällen wurden getötet und konnten nicht mehr gefragt werden, warum sie Ausweise zurückließen. „Es könnte sein, um eine Spur zu hinterlassen, und potenzielle Behauptungen zu bekräftigen, dass man für die Tat verantwortlich ist“, sagt Otso Iho von der Jane’s Information Group. „Es ist so oft passiert, dass vermutlich ein Kalkül dahinter streckt.“

22:39 Uhr: Breitscheidplatz von der Berliner Polizei freigegeben

22:24 Uhr: Amri gilt als „gewalttätig“ - in Haft wegen Gewalttaten, Brandstiftung, Körperverletzung, Diebstahl



Wie die „Welt“ aus italienischen Regierungsquellen erfuhr, wurde der Tatverdächtige des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, 2011 im Ort Belpasso nahe der sizilianischen Hauptstadt Catania verhaftet. In Catania wurde Amri wegen Gewalttaten, Brandstiftung, Körperverletzung und Diebstahl zu vier Jahren Haft verurteilt. Er verbüßte seine in Haftanstalten in Catania und Palermo. Im Mai 2015 wurde er entlassen und zur Abschiebung in Abschiebehaft in die zentralitalienische Stadt Caltanissetta verlegt, aus der er wenige Wochen später entlassen wurde. Die Italiener mussten Amri laufen lassen – genau wie die deutschen Behörden – weil Tunesien Amri nicht offiziell anerkannte. Danach reiste er nach Deutschland weiter.



Den italienischen Behörden liegen nach Information der „Welt“ Fingerabdrücke und Fotos von Amri vor. Amri gilt als „gewalttätig“ und wurde so auch von Mithäftlingen beschrieben.

21:44 Uhr: Gauland und Höcke bei Mahnwache für Anschlagsopfer



Als Reaktion auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt haben prominente AfD-Mitglieder eine Mahnwache im Berliner Regierungsviertel veranstaltet. Mehrere Dutzend Menschen protestierten nahe dem Kanzleramt gegen die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Auch Brandenburgs AfD-Fraktionschef Alexander Gauland sowie Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke waren erschienen. Organisiert wurde die Mahnwache von dem rechtsgerichteten Bündnis „Ein Prozent“, das sonst an diesem Wochentag den „Merkel muss weg-Mittwoch“ vor dem Kanzleramt organisiert. Zu der Demonstration aufgerufen hatte auch der Pegida-Vorsitzende Lutz Bachmann. Rund hundert Anhänger kamen in das von der Polizei abgeriegelte Areal.

21:41 Uhr: GdP-Chef Malchow: „Spuk ist noch nicht vorbei“



Oliver Malchow, Chef der deutschen Polizeigewerkschaft GdP, betont, dass die Terrorgefahr in Deutschland sehr real sei. Der Begriff der „abstrakten Bedrohung“ sei nur gewählt worden, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen. Es ist sich sicher: „Der Spuk ist noch nicht vorbei.“ Die Gefahr von Terroranschlägen in Deutschland sei nicht abstrakt, sondern ganz konkret – und das schon seit dem ersten Anschlag in Paris. Das sagt Malchow im Gespräch mit den „Kieler Nachrichten".

21:14 Uhr: SEK überwältigt Mann - der Gesuchte ist „über alle Berge“

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei hat vor einer Stunde zeitgleich zwei Wohnungen gestürmt, darunter eine an der Großbeerenstraße in Kreuzberg. Das erfuhr die „Welt“ aus Ermittlerkreisen.



Dabei wurde ein Mann überwältigt, es handelt sich aber nicht um den Gesuchten Anis Amri. Gleichwohl wurde Amri dort vermutet. Fazit eines ranghohen Beamten gegenüber der „Welt“: Der Gesuchte sei „über alle Berge“.

20:59 Uhr: Der Italien-Steckbrief von Anis Amri



Italienischen Sicherheitskreise teilen über Anis Amri mit:

Amri kam auf Lampedusa im Jahr 2011 an



Dort, er sei 17 Jahre alt, war aber eigentlich schon 19 Jahre. Grund: Minderjährige konnten nicht abgeschoben werden



Amri nimmt am Flüchtlingsaufstand von Lampedusa am 20. September 2011 teil



Dabei legt er einen Brand in einer Schule. Er wird zu vier Jahren Haft verurteilt, die er im Gefängnis Ucciardone in Palermo verbüßt

Nach der Freilassung soll er abgeschoben werden. Aber die tunesischen Behörden erkennen ihren Staatsbürger nicht an (wie später, als Deutschland ihn abschieben will)



Nach 60 Tagen in Abschiebehaft wird er freigelassen. Danach verliert sich seine Spur



Amris Name wurde demnach ins Schengen-Informations-System SIS eingegeben

(Diese Informationen stammen aus der Zeitungskooperation Leading European Newspaper Alliance (LENA) und kommen von der „La Repubblica“, Rom)

20:46 Uhr: Hertha gedenkt vor und während Bundesliga-Spiel Anschlags-Opfern



Der Anschlag hat auch das Bundesliga-Spiel der Hertha gegen Darmstadt 98 überschattet. Während der Gedenkminute ließen die Zuschauer im Olympiastadion ihre Smartphones erstrahlen, erst danach starteten die Fußball-Fans ihre Gesänge. Bis dahin hatten sich die nur knapp 30.000 Zuschauer ruhig verhalten, auch beim Einmarsch der Teams spendeten sie nur sehr zurückhaltend Beifall.



Es gab keine Musik oder lauten Ansagen des Stadionsprechers, die Anzeigetafel leuchtete in Schwarz-Weiß statt in Farbe. Auf einem Plakat in der Ostkurve mit den Hertha-Anhängern stand: „Berlin bleibt stark“.

20:15 Uhr: Amri sollte auch in Italien ausgewiesen werden



Anis Amri soll nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa im Februar 2011 mit mehreren tausend Landsleuten in Folge des arabischen Frühlings in Tunesien nach Sizilien gekommen sein. Er lebte demnach in einem Aufnahmezentrum für Minderjährige. Nach Vollendung der Volljährigkeit beging er mehrere Verbrechen und wurde dafür zu vier Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Entlassung 2015 sollte er in Italien nach Tunesien abgeschoben werden.



Nach Informationen der „Welt“ soll Tunesien seine Identität nicht offiziell im dafür vom italienischen Gesetz vorgesehenen Zeitraum bestätigt haben, und Amri musste aus dem Abschiebezentrum (CIE) in Trapani entlassen werden. Er konnte deswegen lediglich des Landes verwiesen werden und soll daraufhin nach Deutschland ausgereist sein.

20:08 Uhr: Olympiastadion: Beamte mit Maschinenpistolen - Kontrollen gründlicher



Die Polizei in Berlin hat zwei Tage nach dem Anschlag vor dem Spiel der Fußball-Bundesliga von Hertha BSC gegen Darmstadt 98 am Mittwochabend merklich erhöht. Die Beamten waren auf dem Stadiongelände deutlich präsenter als bei früheren Spielen.



Vor den Eingangstoren standen etliche Mannschaftswagen, mehrere Kräfte waren mit Maschinenpistolen ausgestattet. Die Einlasskontrollen waren gründlicher und zeitintensiver als sonst.

19:55 Uhr: Amris Geschwister glauben nicht an seine Schuld an Berliner Anschlag



Die Geschwister des wegen des Berliner Anschlags gesuchten Tunesiers Anis Amri können nicht glauben, dass er für die Tat verantwortlich sein soll. „Als ich das Foto meines Bruders in den Medien gesehen habe, habe ich meinen Augen nicht getraut“, sagte der Bruder Abdelkader Amri am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Tunesien. „Ich kann nicht glauben, das er das Verbrechen begangen hat.“



Abdelkader Amri sagte weiter, falls sich wider Erwarten doch herausstellen sollte, dass sein 24-jähriger Bruder für den Anschlag verantwortlich sei, verdiene er „jede Strafe“. „Wir lehnen den Terrorismus und die Terroristen ab“, sagte der Bruder – „und wir haben keine Verbindung mit den Terroristen“.



„Wir haben nie den Eindruck gehabt, dass etwas nicht stimmte“, sagte die Schwester Najoua zu AFP. „Er hat über Facebook mit uns Kontakt aufgenommen, immer lächelte er und war fröhlich.“

19:22 Uhr: Berliner Justiz observierte Amri von März bis September

Die Berliner Justiz hat den zur Fahndung ausgeschriebenen Tunesier Anis Amri von März bis September observieren lassen. Bei den Ermittlungen sei es um Informationen gegangen, wonach Amri einen Einbruch plane, um sich dabei Mittel für den Kauf automatischer Waffen zu beschaffen - "möglicherweise, um damit später mit noch zu gewinnenden Mittätern einen Anschlag zu begehen", erklärte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch. Der Verdacht habe sich aber nicht erhärtet.

19:11 Uhr: Weil: Menschen sollen sich nach Anschlag nicht einschüchtern lassen

Nach dem Attentat hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil die Menschen dazu aufgerufen, sich nicht von Angst und Terror einschüchtern zu lassen. „Kann ich nach dem Anschlag in Berlin Ihnen einen Weihnachtsgruß vom Weihnachtsmarkt senden?“, fragte der SPD-Politiker in einer Videobotschaft vom Weihnachtsmarkt in Hannover auf seiner Facebook-Seite. „Ich glaube, ja, ich glaube, das ist jetzt sogar besonders notwendig.“ Für Niedersachsen sei 2016 ein insgesamt gutes Jahr gewesen, betonte der Ministerpräsident. Dennoch sei klar, dass Angst und Unsicherheit Deutschland erreicht hätten.

19:04 Uhr: Italienischer Staatsanwalt: Keine Unregelmäßigkeiten bei Ankunft und Abfahrt des Lkw



Der Mailänder Staatsanwalt Alberto Nobili, der im Zusammenhang mit dem polnischen Attentats-Lkw ermittelt hat, sagt der „WELT“ am Abend: “Ich habe über den Verdächtigen keine Informationen, nur unbestätigte Gerüchte. Von Journalisten habe ich erfahren, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen “Hitzkopf” gehandelt haben soll, der sich damals auf Sizilien aufgehalten hat”. Nobili sagte, dass die Ermittler vorerst keine Informationen weitergeben würden. Bei Ankunft und Abfahrt des Lkw in dem Mailänder Vorort Cinisello Balsam habe es keinerlei Unregelmäßigkeiten gegeben. Der Lastwagen hatte 25 Tonnen Metallprodukte aus Italien geladen. (CR)

18:53 Uhr: Anis Amri soll vier Jahre in Italien im Gefängnis gesessen haben

Der Tatverdächtige für den Anschlag in Berlin, Anis Amri, soll laut Aussage seines Vaters in Italien im Gefängnis gesessen haben. Der Vater des Verdächtigen soll dem tunesischen Radio-Sender Mosaique FM gesagt haben, dass sein Sohn vor sieben Jahren als Minderjähriger illegal nach Italien eingereist sei. Dort habe er vier Jahre in Haft gesessen, verurteilt für Brandstiftung in einer Schule. Der Sender beruft sich dabei auf Infos aus Sicherheitskreisen. (CR)

18:42 Uhr: Von Notz: IS-Verantwortung für Berliner Anschlag weiter offen



Trotz der Bekenner-Botschaft des IS ist nach Einschätzung von Experten weiter unklar, ob die islamistische Terrormiliz tatsächlich hinter dem Anschlag von Berlin steckt. „Dafür gibt es Anhaltspunkte, aber sicher ist das nicht“, sagte der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz nach einer Sitzung des Bundestags-Innenausschusses, bei dem Spitzenvertreter der Sicherheitsbehörden die Fragen der Parlamentarier beantwortet hatten.

18:35 Uhr: CSU-Politiker Mayer: Merkel nicht für Terroranschlag verantwortlich



Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland und dem erhöhten Terror-Risiko – auch wenn er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausdrücklich in Schutz nimmt. Es sei falsch, die Kanzlerin für den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verantwortlich zu machen, betonte Mayer am Mittwoch in Berlin. Es sei aber ebenso falsch, zu behaupten, dass die Flüchtlingskrise nichts mit der gestiegenen Terrorgefahr in Deutschland zu tun habe, sagte der Bundestags-Abgeordnete nach einer Sondersitzung des Innenausschusses.

18:28 Uhr: Mehrere Staaten verstärken nach Anschlag von Berlin ihre Sicherheitsvorkehrungen



Nach dem Berliner Anschlag verstärken mehrere Staaten ihre Sicherheitsvorkehrungen: Frankreich verschärft die Kontrollen an der Grenze zu Deutschland, die Straßen vor dem Buckingham-Palast in London werden künftig während der täglichen Wachablösung gesperrt, in Moskau sollen öffentliche Plätze an den Feiertagen mit abgestellten Schwerlastern gesichert werden, wie die Polizei mitteilte. Zusätzlich zu den 1700 Soldaten, die ohnehin schon wegen der erhöhten Terrorwarnstufe täglich in Paris im Einsatz seien, würden an den Weihnachtstagen 7500 Sicherheitskräfte mobilisiert, teilte die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt mit.

18:26 Uhr: Berliner Generalstaatsanwaltschaft kündigt Mitteilung an



Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat eine Mitteilung zu dem tunesischen Tatverdächtigen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt angekündigt. „Es geht um die Person, über die Herr Jäger gesprochen hat“, sagte eine Sprecherin. Die Informationen sollten noch am Mittwochabend veröffentlicht werden, der Zeitpunkt stand laut Sprecherin noch nicht fest.

18:18 Uhr: Achtjährige will Polizisten ihr Taschengeld schenken

Aus Dankbarkeit für ihren Einsatz auf Weihnachtsmärkten hat ein achtjähriges Mädchen aus Essen Polizisten spontan ihr Taschengeld als Geschenk angeboten. Leandra habe mit ihrer Mutter über das Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gesprochen und Bilder von schwer bewaffneten Polizisten im Fernsehen gesehen, heißt es in einem Facebook-Post der Essener Polizei vom Mittwoch. Ihre Mutter habe ihr erklärt, dass die Polizisten auf den Weihnachtsmärkten aufpassen, damit dort niemandem etwas passiere. Dafür habe sich das Mädchen bedanken wollen. Das Geld mussten die Beamten natürlich ablehnen, über die Geste von Leandra habe sich aber sehr gefreut.

18:05 Uhr: Tunesische Polizei befragt Familie des gesuchten Anis Amri

Tunesische Anti-Terror-Ermittler haben die Familie des im Zusammenhang mit dem Berliner Anschlag gesuchten Anis Amri befragt. Die Befragung sei von Beamten einer Anti-Terror-Einheit vorgenommen worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Sicherheitskreisen in Tunesien. Nach Amri wird wegen des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt gefahndet.