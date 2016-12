Israel Trumps Botschafter bedeutet Ende der Zwei-Staaten-Lösung

Der künftige US-Botschafter in Israel, David Friedman, will in Jerusalem arbeiten statt wie bislang in Tel Aviv.

Donald Trumps Nahost-Politik ist noch ein Rätsel. Doch die Ernennung seines neuen Botschafters in Israel gibt eine eindeutige Marschrichtung vor – hin zum Ende der von Europa favorisierten Politik.

Für Benjamin Netanjahu dürften die Arbeitstreffen mit David Friedman, dem neu ernannten US-Botschafter, eine vollkommen neuartige Erfahrung werden: Zum ersten Mal in seiner Laufbahn wird Israels Premierminister dann einem Botschafter gegenübersitzen, der die Siedlungsprojekte entschlossener unterstützt als er selbst. Im Gegensatz zur Haltung aller bisherigen Regierungen – und von Israels westlichen Verbündeten – meint der Jurist Friedman nämlich, dass Siedlungen nicht gegen internationales Recht verstoßen. Präsident Donald Trump werde Netanjahu folglich "nicht sagen, wo er bauen darf und wo nicht", so Friedman.

Man werde ihn auch nicht zu Kompromissen gegenüber den Palästinensern drängen. "Die USA werden das Offensichtliche anerkennen: Israel will Frieden. Das Problem im Nahen Osten ist nicht Israels Schuld", so der zukünftige Botschafter. Israelis müssten "keine weitere Generation abwarten, bis die Palästinenser realistisch und weniger feindlich sind."

Trump befasse sich "lieber mit der Realität als mit Wunschgedanken", so Friedman, weswegen die Zwei-Staaten-Lösung nur "eine mögliche, aber sicher nicht die einzige Lösung" für den Konflikt mit den Palästinensern sei. Oder im Klartext: Der Siedlungsbau erhält grünes Licht, die internationale Staatengemeinschaft kann die Zwei-Staaten-Lösung vorerst vergessen.

Beschwerliche Reise machte beide zu Freunden

Trump hatte im Laufe des Wahlkampfes immer deutlicher pro-israelische Positionen eingenommen – wohl auch, weil Friedman einer seiner engsten Berater wurde. Die beiden kennen sich seit 2001, als Friedman begann, ihn als Anwalt in Konkursverfahren zu vertreten. Sie wurden enge Freunde, nachdem Trump mitten in einem schweren Schneesturm eine beschwerliche Reise auf sich nahm, um Friedman zum Tode seines Vaters zu kondolieren. Dieses Jahr soll Friedman 50.000 US-Dollar für Trumps Wahlkampf gespendet haben.

Der neue Gesandte der USA ist nationalistischer als Netanjahu. Der 58 Jahre alte Jurist zieht für das Gebiet, das die Palästinenser für ihren Staat fordern, die biblischen Begriffe Judäa und Samaria vor und sammelte als Präsident eines Fördervereins einer religiösen Siedlung im Westjordanland Millionen US-Dollar für deren Aufbau. Seiner Meinung nach gibt es für Israel "keine demografische Gefahr", falls es das Westjordanland annektiert, weil "kein Mensch wirklich weiß, wie viele Palästinenser dort tatsächlich leben".

Auch zu Jerusalem, dessen Ostteil von den Palästinensern als Hauptstadt beansprucht wird, hat der orthodoxe Jude eine unorthodoxe Meinung. Zwar beschloss der US-Kongress bereits vor 20 Jahren, den Sitz der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Doch bislang schoben alle amerikanischen Präsidenten jedes halbe Jahr die Umsetzung dieses Gesetzes per Dekret auf, auf Anraten des Außenministeriums. Das riet dazu, ein Friedensabkommen mit den Palästinensern abzuwarten, um das Endergebnis der Verhandlungen nicht vorwegzunehmen.

US-Botschaft nach Jerusalem statt Tel Aviv

Doch Friedman bezichtigte das US-Außenministerium in einem Artikel, "in den letzten 70 Jahren anti-semitisch und anti-israelisch" gewesen zu sein. Seiner Meinung nach gehört die Heilige Stadt "auf ewig dem jüdischen Volk". Deswegen freue er sich bereits auf seine Arbeit "in der US-Botschaft in Jerusalem", schrieb er kurz nach seiner Ernennung. Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat frohlockte im israelischen Staatsradio, Mittelsmänner Trumps hätten bereits Kontakt zu ihm aufgenommen, um mögliche Standorte für eine US-Botschaft in Jerusalem zu prüfen.

Nicht nur Barkat war über die Ernennung Friedmans erfreut. In Siedlerkreisen grenzten die Reaktionen an Ekstase. Selbst Organisationen im pro-israelischen Mainstream begrüßten Trumps Entscheidung: Friedman habe "das Potenzial, der beste US-Botschafter in Israel aller Zeiten zu werden", meinte etwa Morton Klein, Präsident der Zionistischen Organisationen in Amerika. Keiner seiner Vorgänger begreife "die politischen, historischen, legalen und religiösen Ansprüche der Juden auf Judäa, Samaria und Jerusalem so wie David."

In Ramallah hingegen stößt die Nominierung Friedmans auf strikte Ablehnung. Die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem sei "ein Schritt, der den Friedensprozess zerstören würde", warnte etwa Saeb Erekat, Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Noch größere Sorgen scheinen sich regierungskritische Organisationen in Israel und Vertreter des liberalen Judentums in den USA zu machen, allen voran die siedlerkritische Lobbyistenorganisation J-Street.

Liberale Juden "schlimmer als Kapos"

Gegen die hat Friedman eine ganz persönliche Vendetta eröffnet, als er sie in einem Artikel beschimpfte, ihre Mitglieder seien "schlimmer als Kapos", jene verhassten jüdischen Vorarbeiter, die in den KZs der Nazis für größere Nahrungsrationen andere Juden zur Arbeit zwangen. Die seien "fürchterlicher Gewalt ausgesetzt gewesen. Wer weiß, was irgendeiner von uns unter diesen Umständen getan hätte, um ein Familienmitglied zu retten? Aber J-Street?" Die seien bloß "selbstgefällige Befürworter von Israels Zerstörung, die sie vom Komfort amerikanischer Sofas betreiben", schrieb Friedman.

"Wir werden alle Demokraten und Republikaner beknien, diese Nominierung nicht zu gestatten", verkündete deshalb J-Street-Gründer Jeremy Ben-Ami. Die Positionen, die Friedman vertrete, seien "extremer als die aller bisherigen israelischen Regierungen", meinte der Präsident der Union des Reformjudentums, Rabbiner Rick Jacobs. Auch die scharf kritisierten Vorgänger Friedmans waren über dessen Ernennung nicht gerade glücklich: "Fachwissen in Konkursrecht und Aktivismus für Siedlungen sind normalerweise keine Qualifikationen für diesen Job", sagte etwa Martin Indyk, ehemaliger US-Botschafter in Israel. "Aber dies sind keine normalen Zeiten."

