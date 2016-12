Justiz, Medien, Polizei Der neue Streit um die Silvester-Übergriffe

Ein Jahr liegen die Übergriffe auf Frauen auf der Hamburger Reeperbahn zurück, erste Urteile sind gesprochen. Nun attackieren sich auch noch die Polizei, die Justiz und die Medien gegenseitig.

Mit einem Glas Versöhnungswein, so ist zu befürchten, wird es nicht getan sein. Auch nicht mit einer Flasche oder einer ganzen Kiste. Davon bekommt man einen dicken Kopf, keinen klaren Blick. Und der wäre schon nötig nach diesem 2016. Nach einem Jahr, dessen erste Nacht auch in Hamburg zu Hunderten von Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung geführt hatte, zu großer Empörung, starken Sprüchen, wenig Ergebnissen. Ein Jahr, dessen folgende Tage dann auch diese Stadt mehr auseinandergerissen als versöhnt haben. Die Nerven liegen ziemlich blank, gerade bei denjenigen, auf die es jetzt eigentlich ankommen würde – und damit ist diesmal nicht in erster Linie "die Politik" gemeint, sondern andere, auch sehr wichtige Hamburger Institutionen. Polizei, Justiz, Medien.

Alle drei liegen in diesen Tagen miteinander, gegeneinander in verbissenem, biestigem Streit. So hart geführt, so derbe formuliert wie es selten vorgekommen ist in der jüngeren Hamburger Geschichte. Die Polarisierung der Gesellschaft, der Hang auf dem Rücken des Flüchtlingsthemas alle möglichen Rechnungen älteren und jüngeren Datums gleich mit zu begleichen, hat auch Richter, Polizisten, Journalisten ergriffen. Sie attackieren sich gegenseitig, sehr polemisch in der Wortwahl; agieren verletzend, ohne Rücksicht auf Verluste, auf gut gefügte stadtstaatliche Konventionen.

Den Anfang des öffentlichen Teils dieser Auseinandersetzung setzte eine Richterin, die zunächst drei verdächtige Flüchtlinge mangels Beweisen vom Vorwurf der sexuellen Übergriffigkeit in der Silvesternacht freisprach und stattdessen, von sehr hohem Ross, über die Ermittlungsarbeit der Polizei nach den Reeperbahnübergriffen urteilte.

Ihre Philippika, in der sie sich über die allzu leichte Erschütterbarkeit des Rechtsstaates und die schweren Fehler der Ermittler erhob, mag viel Wahres, mindestens Diskussionswürdiges enthalten haben. Mit dem apodiktischen Ton aber, den ihre Urteilsbegründung in sich trug, erstickte sie zugleich jede mögliche konstruktive Debatte noch bevor sie begonnen hatte.

Jedenfalls waren sich weder der Polizeipräsident noch der Generalstaatsanwalt daraufhin zu schade, in vergleichbar robuster Art und Weise zurückzuschlagen. Die Attacke der Richterin gegen die Ermittlungsbehörden sei "beschämend", sie diskreditiere mit ihrer Urteilsbegründung den Rechtsstaat und bringe "die aufopferungsvolle Arbeit der Hamburger Ermittlungsbehörden in Gefahr".

Ein, wenn er zuträfe, unerhörter Vorwurf zweier höchstranginger Vertreter der öffentlichen Ordnung, der bis heute folgenlos im Raum steht. Und der inzwischen auch zwei weitere Hamburger Institutionen gegeneinander aufbringt.

"Zeit" wirft Ermittlern Versagen vor

Das "Hamburger Abendblatt" und die "Zeit", renommierte Größen der Hamburger Medienlandschaft, überziehen sich, die letzte Silvesternacht und das ruppige gesellschaftliche Klima im Nacken, inzwischen in ihren Blättern und nachgelagert in den Facebook-Accounts Hamburger Journalisten gegenseitig mit ehrenrührigen Vorwürfen. Womöglich treffen sie sich demnächst ihrerseits vor Gericht, um dort über die Silvesternacht auf der Reeperbahn, die Arbeit der Polizei und die Berichterstattung des jeweils anderen zu streiten.

Knapp zwei Wochen nach dem Freispruchurteil des Hamburger Landgerichts war es zunächst die "Zeit", die den Prozess erneut für ihre Berichterstattung entdeckte und "weiten Teilen von Strafverfolgung und Justiz, bis hoch zum Polizeipräsidenten und zum Generalstaatsanwalt" im Zusammenhang mit der Silvesternacht 2015 Versagen vorwarf und akribisch nachzuweisen versuchte, dass "Polizisten, Staatsanwälte und Richter gemeinsam versucht haben, Unschuldige hinter Gitter zu bringen". Unschuldige Flüchtlinge.

Auch das ein, wenn er zuträfe, unerhörter Vorwurf gegen zentrale Institutionen der Demokratie, der bis heute im Raum steht; jedenfalls hält die "Zeit", das Blatt der Dönhoffs, Schmidts, di Lorenzos, entschieden an ihm fest. Auch an einem Kommentar, in dem der Rechtsanwalt Johann Schwenn der Polizei, quasi nebenbei, viel zu große Empathie für Frauen unterstellt, die sich sexuell belästigt fühlen. Sie sei für diesbezügliche Ermittlungen nicht ausreichend qualifiziert. Schweres Geschütz.

Harscher Ton im "Abendblatt"

Das fährt zwei Wochen nach der "Zeit" auch das "Hamburger Abendblatt" auf. Allerdings auf der anderen Seite der Front; an der Seite der Polizei und der Staatsanwaltschaft. In einer langen Analyse wird darin der "Zeit" in harschem Ton schlampige Recherche, Kampfhundmentalität, mangelnde Professionalität und bewusste Irreführung ihrer Leser vorgeworfen.

Auch die Richterin, die die drei Flüchtlinge freigesprochen hatte, bekommt es mit einer bemerkenswert aggressiv formulierten Kritik zu tun. So wirft die ansonsten eher achtsam formulierende Lokalzeitung der Juristin vor, sexuelle Übergriffe zu verharmlosen, das Urteil schon vor der Beweiserhebung geschrieben und den Prozess in manipulativer Art und Weise geführt zu haben. Den von der "Zeit" hart kritisierten Ermittlern attestiert das "Abendblatt" dagegen "streng nach Lehrbuch" vorgegangen zu sein. Ob das in diesem Fall auch für das "Abendblatt" gilt, ist seit dieser Woche ebenfalls Gegenstand der Debatte.

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer wollte die Richterschelte nicht auf sich sitzen lassen. (Foto: dpa)

Die "Zeit" bezichtigt die Tageszeitung in ihrer neuesten Ausgabe nun ihrerseits der fehlerhaften Berichterstattung und kündigt zugleich rechtliche Schritte gegen das "Abendblatt" an. Dessen Text mit der harmlosen Überschrift "Was geschah in der Silvesternacht" beinhalte nicht nur zahlreiche persönliche Beleidigungen und Geschmacklosigkeiten, sondern auch "eine ganze Reihe von Falschaussagen". Der Bericht, so "Zeit"-Redakteur Oliver Hollenstein in einem Facebook-Beitrag, sei "so massiv rufschädigend, dass unsere Chefredaktion und unsere Juristen entschieden haben, dagegen vorzugehen". So viel zum Glas Wein und einer möglichen Aussprache.

Das ist also die Bilanz der Hamburger Silvesterübergriffe nach einem Jahr. Rund 400 Strafanzeigen; ein zu einer Bewährungsstrafe verurteilter Täter, der sich nicht auf der Reeperbahn, sondern erst in Stellingen besoffen und in ekelhafter Art und Weise an einer Frau vergangen hatte; ein massiver Streit innerhalb der Hamburger Justiz und zwischen Justiz und Polizei; Journalisten, die sich gegenseitig der Unprofessionalität vorwerfen; zwei Verlagshäuser, die sich demnächst womöglich vor Gericht wiedersehen. Dazu: Schwerste Vorwürfe gegen die Arbeit von Polizei und Justiz, die Senat und Bürgerschaft unmöglich ignorieren können. Silvester 2015 wird, nein, muss die Hamburger Politik auch 2017 noch beschäftigen.

