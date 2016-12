Anschlag in Berlin Anis Amri – ein Dieb, Brandstifter und Schläger

Die kriminelle Karriere des mutmaßlichen Attentäters von Berlin zieht sich von Tunesien über Italien bis nach Deutschland. Er wurde immer radikaler. Damit entsprach er genau dem Profil des IS.

Könnte man die kriminelle Energie eines Menschen auf einer Skala von eins bis zehn messen, bekäme Anis Ben Othman Amri vermutlich die volle Punktzahl. Zwar konnte die Polizei den 24-jährigen Tunesier bisher nicht festnehmen oder verhören. Amri ist untergetaucht, die Fahndung läuft europaweit, 100.000 Euro Belohnung wurden auf Hinweise für seine Ergreifung ausgesetzt. Von dem Mann, der wegen des bislang schlimmsten Terrorangriffs auf deutschem Boden seit dem Attentat auf das Münchner Oktoberfest im September 1980 gesucht wird, fehlt bisher jede Spur.



Doch ein unbeschriebenes Blatt ist der Mann keineswegs. Bevor er den mutmaßlich gekaperten Sattelschlepper am Montagabend mit voller Wucht in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz lenkte, zwölf Menschen tötete und Dutzende schwer verletzte, hatte er bereits eine brutale, gewalttätige Spur durch halb Europa gezogen. Sie reicht von Nordafrika über die Mittelmeerinsel Lampedusa bis aufs italienische Festland und nach Sizilien.



Wo immer Anis Ben Othman Amri auftaucht, gibt es Ärger. Stets sucht er die Konfrontation – ob in seiner Heimat Tunesien, in Italien oder in Deutschland, überall werden in den vergangenen Jahren Haft- oder Strafakten über den Nordafrikaner angelegt. Seine kriminelle Karriere beginnt er als Dieb, Brandstifter und Schläger. Ob sie mit zwölffachem Mord vorläufig endet oder er weitere Verbrechen plant, ist völlig ungewiss.



Seine kriminelle Karriere beginnt mit 18



Amri wuchs in der tunesischen Provinzstadt Oueslatia auf, etwa 120 Kilometer südlich von Tunis gelegen. Ein armes Nest mit 9000 Einwohnern, das Mineralwasser exportiert. Wie Amris Geburtsort Tataouine zählt Oueslatia zu den Hochburgen der tunesischen Salafisten. Amris Familie ist arm, er hat viele Geschwister, die Angaben schwanken zwischen fünf und zehn. Der Vater ist behindert, die Ehe der Eltern geht in die Brüche. Mit 15 verlässt Amri die Schule und schlägt sich mit Gelegenheitsarbeiten durch.

Sein erstes Ding dreht er mit 18 Jahren. Amri stiehlt in seinem Heimatort einen Lastwagen, wird dabei erwischt und verurteilt und landet zum ersten Mal im Gefängnis. In den Revolutionswirren des sogenannten arabischen Frühlings kann er aus dem Gefängnis fliehen. Wie Zehntausende andere junge tunesische Männer macht er sich nach Europa auf. Ob Deutschland damals schon sein Ziel ist?



Wie Zehntausende andere landet er auf Lampedusa, jener kleinen italienischen Insel auf halbem Seeweg nach Sizilien. Damals kommen die Tunesier noch auf recht sicheren Schiffen, meist ausgedienten, großräumigen Fischkuttern, und nicht auf den lebensgefährlichen Schlauchbooten, die Schlepper aus Libyen heute für die afrikanischen Flüchtlinge einsetzen.



Auch in Italien landet Amri im Gefängnis



Die Fahrt kostet kein Vermögen, die Aufnahme dieser Flüchtlinge läuft ungeregelt, ohne genaue Identifizierung. Die meisten tauchten, nach einer Übergangszeit in den damals noch improvisierten Aufnahmelagern, unter. Sie leben von Schwarz- und Landarbeit, werden kleine Händler oder schlagen sich nach Norditalien und von dort weiter nach Nordeuropa durch.

Nicht so Anis Amri. Kaum im gelobten EU-Land angekommen, beteiligt er sich am 19. September 2011 auf Lampedusa an einer Revolte und legt Feuer im Erstaufnahmelager. Von 1300 Tunesiern fliehen 800, 400 werden verhaftet und nach Sizilien gebracht. Die meisten europäischen Regierungen, auch die deutsche, halten die Revolte für ein italienisches Problem, das sie nichts angeht.



Amri gelingt wieder die Flucht, die Aufnahmezentren werden kaum kontrolliert. Am 23. Oktober 2011 wird der Tunesier schließlich im Örtchen Belpasso bei Catania von Carabinieri verhaftet. Die Anklage vor dem Gericht in Catania lautet auf Brandstiftung und Körperverletzung. Der junge Mann wandert hinter Gitter.



Er greift Häftlinge und Wärter an



Doch das italienische Justiz- und Strafsystem beeindruckt ihn offenbar kaum. Er gibt auch hinter Gittern keine Ruhe. Weil er Häftlinge verprügelt, Wärter angreift und seine Zelle verwüstet, wird er sechs Mal in vier Jahren von einem Gefängnis in ein anderes verlegt. Kaum ein Häftling kommt so viel herum wie Amri: Er sitzt seine Strafe in Enna, in Sciacca, in Agrigent und in zwei verschiedenen Haftanstalten der Großstadt Palermo ab.



Kurz vor seiner Entlassung aus der Ucciardone-Strafanstalt soll Amri erste Tendenzen einer Radikalisierung gezeigt haben, heißt es aus institutionellen italienischen Quellen. Doch da wird er bereits in das Abschiebezentrum der sizilianischen Stadt Caltanissetta verlegt und muss wenige Wochen später auf freien Fuß gesetzt werden.



Die italienische Justiz ist machtlos, weil die rechtlichen Fristen abgelaufen sind. Tunesische Behörden verweigern beharrlich die Kooperation mit dem EU-Land und stellen keinen Passierschein für die Abschiebung nach Tunesien aus.



Statt nach Tunesien reist er nach Deutschland



Amri bekommt, wie viele Immigranten ohne Anrecht auf Asyl, einen simplen Ausreisebefehl. Ein wertloses Blatt Papier: Amri kehrt nicht in die Heimat zurück, sondern reist am 18. Mai 2015 nach Deutschland weiter. Er beantragt hier Asyl und macht wieder das, was er am besten kann: Ärger.



Haben die italienischen Sicherheitsbehörden ihre Partner in Deutschland über Amris kriminelle Karriere informiert? Haben sich die Deutschen bei den Italienern erkundigt? Dem nordrhein-westfälischen Innenministerium war die in Italien gegen Anis A. verhängt Haftstrafe nach eigenen Angaben nicht bekannt. Im Haus von Ressortchef Ralf Jäger (SPD) heißt es dazu, entscheidend sei gewesen, dass man den Tunesier A. "als Gefährder selbst auf dem Schirm" gehabt habe.



Fest steht: Je näher er seinem mutmaßlichen Traumziel Deutschland kommt, desto radikaler und gewalttätiger wird der Mann. Er handelt mit Drogen, er prügelt sich – und sucht die Nähe zu militanten Islamisten. Er gibt sich keine Mühe, seine Affinität zu Gewalt und Terror zu verbergen. Deutsche Sicherheitsbehörden werden auf ihn aufmerksam, stufen ihn als Gefährder ein – also als einen, dem eine schwere Straftat jederzeit zugetraut wird – und beobachten ihn.



Radikalisierung quer durch Europa



Er erkundigt sich nach Waffen, offenbar plant er Anschläge. Doch nichts kommt ihm wirklich in die Quere. Als es eng wird, taucht er schließlich ab – und am Abend des 19. Dezember wieder auf. Sollte Amri den Todeslaster tatsächlich gefahren haben, wäre dies der blutige Höhepunkt einer Radikalisierung, die sich quer durch Europa vollzogen hat. Er muss in den vergangenen Jahren das Gefühl gehabt haben, dass ihn am Ende niemand aufhalten kann – europäische Behörden am allerwenigsten.



Amris Lebenslauf liest sich auch in diesen Bruchstücken schon wie ein düsterer Entwicklungsroman. Der Tunesier erscheint als Prototyp eines ungebildeten Migranten aus der Unterschicht, der schon in seiner Heimat auf die schiefe Bahn geriet und keine Veranlassung sah, seine aggressive Lebenshaltung in Europa zu überdenken.



Die Familie des möglichen Attentäters hat sich erschüttert von den Nachrichten über den jüngsten Sohn gezeigt. Sie könne sich nicht vorstellen, dass ihr Sohn Anis Amri zu solch einer Tat fähig sei, sagte die Mutter des 24-Jährigen, Nur al-Huda. Sie hoffe darauf, dass die Wahrheit bald ans Licht kommt. Die Familie bete mit den Opfern. "Wenn er das getan hat, dann hat er Schande über uns gebracht", sagte sein Bruder Abdelkader Amri. "Aber ich bin mir sicher, dass er es nicht war." Auch der zweite Bruder, Walid Amri, sagte, Anis habe keine Verbindung zum Terrorismus.



Amri entsprach genau dem Profil des IS



Laut Alaya Allani, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Tunis, weisen allerdings viele Indizien darauf hin, dass Amri im Laufe des Jahres 2016 von einer IS-Zelle in Deutschland rekrutiert worden ist. Zum einen entspreche dessen Profil genau demjenigen, das sich der IS für derartige "Einsätze" wünsche: kriminelle Vergangenheit, gescheiterte Existenz, bereit zu allem. Zum anderen scheint es für Allani naheliegend, dass Amri, sollte er das Attentat tatsächlich begangen haben, auf die Unterstützung einer "Zelle" angewiesen war.



Aber das bleibt vorerst Spekulation. Wie eng Amri an die Terrororganisation Islamischer Staat gebunden ist, wird ermittelt. Der IS zählt den Tunesier jedenfalls zu einem seiner Soldaten. Eine verkrachte Existenz, ein Mann, der in seinem jungen Leben Unheil anrichtete, wo er konnte.