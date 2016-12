Presse zu Berlin-Anschlag "Vertrauen in Gefahr - für den Staat gibt es nur einen Weg"

Der Anschlag in Berlin hat eine Debatte über die innere Sicherheit entfacht. Die internationale Presse meint, Deutschland stehe vor einem Dilemma.

Nach dem Lkw-Anschlag in Berln mit zwölf Toten stehen Fragen zum Umgang mit radikalisierten Asylsuchenden und die innere Sicherheit im Mittelpunkt der Debatte. Anis Amri war im Juni als Asylbewerber in Deutschland abgelehnt worden und sollte abgeschoben werden. Der als "hochmobiler" Gefährder eingestufte Tunesier wurde am Freitag in Mailand erschossen.

Politiker erneuerten ihre Forderung nach Transitzentren, um die Herkunft und Identität von Flüchtlingen zweifelsfrei zu klären. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch einen Gesetzentwurf, der eine Ausweitung der Videoüberwachung an öffentlichen Räumen vorsieht. Auch die internationale Presse kommt zu dem Schluss, dass Deutschland die wirklich schwierigen Fragen erst noch klären muss.

"NZZ", Schweiz: Schmerzliche Kompromisse zwischen Moral und Sicherheit

"Trotz der unablässigen Warnungen der Nachrichtendienste hat das Land die Terrorgefahr viel zu lange verdrängt. Es hat geglaubt, man könne die unausweichlichen moralischen Dilemmas zwischen Großzügigkeit und Sicherheit ignorieren, die sich im Kontext des islamistischen Extremismus durch die unkontrollierte, massenhafte Aufnahme von Migranten stellten.

Leider hat erst das tatsächliche Erleben von Terroranschlägen wie den beiden im Juli in Bayern und dem dritten nun in Berlin eine selbstkritische Debatte darüber ausgelöst. (...)

Die wirklich schwierigen Fragen stehen aber noch aus. Sie drehen sich um die Widersprüche, die zwischen dem Schutz von rechtsstaatlichen Prinzipien und Menschenrechten auf der einen und dem Schutz vor Terroranschlägen auf der andern Seite auftreten.

Der Fall des tatverdächtigen Tunesiers zeigt, dass nicht alle Ziele voll erfüllt werden können. Schmerzliche Kompromisse zwischen Moral und Sicherheit sind unumgänglich."

"De Standaard", Belgien: "Lückenlose Überwachung gibt es nicht"

"Dass ihre Überwachung nicht lückenlos sein kann, ist die bittere Erfahrung, die inzwischen fast alle Polizeidienste machen mussten. Immer wieder rutschen Verdächtige durch das Netz, und manchmal werden mutmaßliche Täter trotz monatelanger intensiver Suche nicht gefunden.

Es ist unmöglich, alle Verdächtigen rund um die Uhr zu kontrollieren. Das verunsichert die Bürger besonders. Politiker dürften bald für härtere Sicherheitsmaßnahmen plädieren – mehr Überwachungskameras, eine Art "Patriot Act", präventive Verhaftungen und bewaffnete Polizisten. Auch in Deutschland wird es ohne Zweifel eine Untersuchung der Untersuchung geben.

"Pravda", Slowakei: Vertrauen in Staatsorgane ist gefährdet

"Selbst wenn Amri nicht der Täter dieses konkreten Verbrechens sein sollte, sind über ihn Dinge bekannt geworden, die in den Augen der Deutschen die Arbeit ihrer Sicherheitsdienste in Zweifel ziehen.

Die Rezepte der Xenophoben sind pauschal und einfach: Verbieten, nicht hereinlassen, ... – Wenn der Staat seinen Bürgern beweisen will, dass diese Rezepte schlecht und letztlich auch unwirksam sind, gibt es dafür nur einen Weg: Er muss zeigen, dass er (unter den Flüchtlingen) die Spreu vom Weizen trennen kann. Der Fall Amri ist kein guter Beleg dafür."

"Jyllands-Posten", Dänemark: Hindernisse bei Terrorismusprävention beseitigen

"Man sollte zurückhaltend sein, wenn man die Polizei kritisiert. Die Ordnungskräfte in den meisten europäischen Ländern leisten eine fast heroische Arbeit, häufig zusammen mit den Nachrichtendiensten, um Terror frühzeitig zu verhindern.

Es kann schwierig sein, genau den Zeitpunkt zu treffen, an dem die Beweise ausreichen und ein Blutbad verhindert werden kann. Umso mehr muss die Polizei bei der Terrorismusprävention zusammenarbeiten. Wo es rechtliche Hindernisse gibt, müssen sie beseitigt werden – so lange die Fundamente unseres Rechtsstaates nicht angetastet werden."

"La Vanguardia", Spanien: Merkel muss sich als liberale Bastion konsolidieren

"Einige Politiker in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern haben sich extrem unanständig verhalten und Bundeskanzlerin Angela Merkel für den Anschlag vom vorigen Montag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz verantwortlich gemacht. (...)

Aber es ist unerlässlich, dass Merkel ihre Stellung als liberale Bastion in Europa konsolidiert. Sie braucht dazu Unterstützung in ihrem eigenen Land und in anderen Teilen Europas.

Nur so wird es möglich sein, dass man, wie sie sagt, "weiter frei, miteinander und offen leben" kann. So sei das Leben, sagte sie, wie man es in Deutschland leben wolle. Und das ist auch das Leben, das man sich für den Rest Europas wünscht."

