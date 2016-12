Bonaverde Wie diese Maschine die Kaffeewelt revolutionieren soll

Rösten, Mahlen und Aufbrühen in einem Gerät: Mit dieser Idee wollte das Start-up Bonaverde die Kaffeewelt revolutionieren. Doch jeder neue Prototyp produzierte neue Fehler. 500 Mal. Bis jetzt.

Hans Stier wirkt etwas angestrengt. Wirkliche Erleichterung ist ihm nicht anzumerken. Dabei steht neben ihm nun endlich die Maschine, an der er jahrelang tüftelte. Und die nie fertig werden wollte. Sie qualmte, sie verweigerte den Dienst oder sie ging einfach kaputt. Mit ihr wollte der 33-Jährige doch die Kaffeewelt revolutionieren. Ein einziges Gerät sollte das Bohnenrösten, -mahlen und schließlich das Aufbrühen beherrschen.

Es sollte eine Maschine werden, die noch besseren Kaffee produziert und den fairen Bezug von Bohnen, direkt von Kaffeebauern ermöglichen sollte. Mehrere Tausend Kaffee-Enthusiasten fanden Stiers Idee so überzeugend, dass sie insgesamt knapp zwei Millionen Euro in das Projekt Bonaverde investierten. Per Crowdfunding über Indiegogo, Seedmatch und Kickstarter pries Stier, der eigentlich Jurist ist, die Maschine an. Das war vor drei Jahren.

Kann zur Zeit nur vorbestellt werden: die Kaffeemaschine von Bonaverde. Preis: 799 Euro. (Foto: Bonaverde)

Jetzt steht die fertige Maschine in einem kleinen Ladenlokal von Bonaverde in Berlin-Mitte. Doch die Arbeit für Stier ist noch immer nicht zu Ende. Sein Projekt noch nicht am Ziel. Denn erst jetzt wird die Maschine an die Dutzenden Vorbesteller in Deutschland und den USA verschickt. Eigentlich sollte die erste vor zwei Jahren ausgeliefert werden. Doch der Termin war nicht zu halten. Die Maschine funktionierte einfach nicht so wie sie sollte.

"Das Ausmaß an Problemen, das so eine Maschine bei der Entwicklung produzieren kann, ist echt enorm", erklärt Aufsichtsratsvorsitzender Michael Brehm (36). Für Firmenchef Stier eine schwierige Zeit. Denn mit dem Vorgänger-Start-up Toro, das eine ähnliche Maschine herstellen sollte, war er sogar Pleite gegangen. "Manchmal fragt man sich dann auch, kann das überhaupt klappen?", blickt Stier zurück. Bis heute hat er 500 Prototypen anfertigen lassen, um Problem für Problem an seiner Idee zu beheben.

Der Dauerbetrieb war erst nicht möglich

Doch zuletzt hatten die Kunden kaum noch Verständnis für Stiers Erklärungen, die er regelmäßig kommunizierte. Einige wollten sogar ihr Geld zurück. "Die Kritik war nötig", sagt der Kaffee-Enthusiast. Die Beschwerden hätten ihn und sein Team angestachelt. "Ohne die Kritik wären wir nicht so weit gekommen, wie wir heute sind."

Und zu tun gab es genügend. Problematisch war schon das Design, mit dem Stier für die Maschine warb. Das Gerät, das heute neben Stier steht, sieht ganz anders aus. Von dem kompakten, mit Holzoptik verkleideten Gerät, ist nichts übrig geblieben. Heute überwiegt weißes Plastik mit grünen Designelementen. Und die Maschine ist einen halben Meter hoch, bei Grundmaßen von 25 mal 25 Zentimetern.

Ein gehöriger Unterschied, der aus technischen Gründen nötig war. Doch Stier sieht auch Vorteile in der kompletten Neugestaltung seines Produkts. Büros oder Kanzleien, die das Gerät orderten, könnten es aus der Kaffeeküche herausholen und repräsentativ im Raum aufstellen. Damit gebe es bei Meetings immer einen Eisbrecher, um Gespräche zu beginnen, meint Stier.

Dabei war die Maschine bis vor einiger Zeit noch nicht wirklich für den Dauerbetrieb ausgelegt – ein anderes Problem, dass das Bonaverde-Team viele Nerven kostete. Denn das Mahlwerk hielt zu wenige Vorgänge durch.

Für einen Gebrauch im Privathaushalt ausreichend, aber nicht für den Dauerbetrieb in Büros oder Cafés. Problematisch war auch, dass Mahlwerke im Normalfall meist nie frisch geröstete Bohnen mahlen müssen. Und stimmte die Röstdauer nicht und wurden die Bohnen zur hart, war auch das Mahlwerk schnell im Eimer.

Ein Chip mit Röstprofil

Der Röstprozess in der Maschine ist ohnehin einer der schwierigsten Punkte. Bei knapp 150 bis 200 Grad Celsius können Teile des Geräts schmelzen, wenn die Belüftung nicht stimmt. Und besitzt die Belüftung nicht den richtigen Filter, riecht die ganze Küche schnell unangenehm und ist vollgeraucht.

Also musste Stier auch noch einen extra Filter für die Kaffeemaschine entwickeln lassen. Ihn gibt es jetzt gratis zu den rohen Kaffeebohnen mit dazu – wenn man sie bei Bonaverde bestellt. Eine Packung mit 45 bis 65 Gramm soll zwischen einem und sechs Euro kosten.

Hans Stier zeigt den HEPA-Filter für die Kaffeemaschine von Bonaverde. Die linke Maschine röstet gerade die Bohnen. (Foto: Max Zimmermann)

Für viele Kunden soll es zu der Bestellung bei Bonaverde auch keine Alternative geben. Denn nur die, die das Gerät per Crowdfunding geordert haben, bekommen es ungesperrt – können damit also auch eigene Bohnen je nach Belieben rösten. Alle anderen Maschinen werden so ausgeliefert, dass sie nur mit Bohnen von Bonaverde funktionieren.

Zu ihnen gehört eine Karte mit RFID-Chip auf dem für jede Kaffeesorte gespeichert ist, wie lange sie geröstet und wie fein das Mahlwerk eingestellt werden muss. Dafür arbeitet Bonaverde mit einem eigenen Röstmeister zusammen, der die richtige Dauer für die jeweilige Sorte ermittelt hat. Die Karte wird dann an das Gerät gehalten und überträgt die Infos. Eine manuelle Steuerung soll es nicht geben.

Eine Bevormundung, um den eigenen Gewinn zu maximieren, sieht Stier darin nicht. Er will auf diesem Weg die Erträge der Bauern erhöhen, von denen er die Rohware direkt bezieht und denen er einen fairen Ertrag verspricht. Je mehr installierte Maschinen es gibt, umso mehr Kaffeebauern könne er in Südamerika engagieren und fair entlohnen, sagt er.

Neue Idee im Kopf

Doch erst müssen die 350 in China produzierten Maschinen in einem Betatest zeigen, ob sie das Zeug haben, die Kaffeewelt zu revolutionieren. Eine durch Alltagserfahrungen verbesserte Variante mit etwa 5000 Stück könnte dann ab Mitte des Jahres in die Produktion gehen, hofft Stier. Damit vorab nichts schief geht, versucht der 33-Jährige, so viel zu kontrollieren wie möglich.

Die einzelnen Bauteile werden getestet, die Geräte vom TÜV Rheinland zertifiziert und in Berlin von Stiers Team punktuell selbst untersucht, sobald sie in Deutschland ankommen. Dann fallen Fehler auf, die Stier nicht gerne sieht. Etwa, wenn der Karton mit einem Paketband eines ganz anderen Kaffeemaschinen-Herstellers verpackt ist. Denn in China lassen auch Firmen wie Siemens oder Delonghi ihre Geräte bauen.

Stier befüllt den Röstbehälter mit rohen Bohnen. (Foto: Bonaverde)

Stiers Filterkaffeemaschine ist dabei deutlich teurer als die der großen Konzerne. 799 Euro kostet das Gerät aktuell für Vorbesteller. Frühe Unterstützer zahlten teilweise nur die Hälfte. Aus Sicht des Aufsichtsratsvorsitzenden Brehm lasse das aber nicht auf eine schlechte Kalkulation schließen.

Denn die Investoren seien auch ein Risiko eingegangen und deswegen mit einem guten Deal belohnt worden. Viel günstiger als 799 Euro könne das Gerät auch kaum werden, weil durch die kleinen Stückzahlen kaum Kostenvorteile entstünden.

Hans Stier glaubt trotzdem an einen Erfolg. Außerhalb der Kernmärkte USA und Deutschland hat er bereits Verträge mit Händlern geschlossen, die die Maschine ebenfalls vertreiben wollen. Und der 33-Jährige hat schon die nächste Idee im Kopf. Er will eine Maschine bauen, die statt Filterkaffee feinen Espresso liefert. Einen Zeitplan will er dafür aber lieber noch nicht aufstellen.

Möchten Sie diesen Artikel kommentieren? Dann nutzen Sie die Kommentarfunktion auf unserer neuen Seite