Sexualität Drei Mythen über Frauen und Sex – und die Wahrheit

Die Pille sorgt für Flaute im Bett - liest und hört man oft. Aber stimmt das auch? Die Wissenschaft hat dieses und zwei weitere Sex-Klischees untersucht. Es zeigt sich: Alles anders als angenommen.

Artikel, die Ihnen die weibliche Sexualität erklären wollen, gibt es genug. Von "Sieben Dinge, die Frauen heimlich vor dem Sex machen (und keine würde es zugeben)" bis hin zu "Das ist Frauen beim Sex unangenehm, Männern aber nicht". Wirklich erhellend sind sie nicht. Wie tickt sie im Bett, wann hat sie Lust - und wieso auch mal keine? Auf solche Fragen gibt es keine allgemein gültigen Antworten. Und weil das so ist, kursieren Halbwahrheiten und Klischees. Drei davon hat die Wissenschaft mit Umfragen und Experimenten auf die Probe gestellt. Mit Ergebnissen, die zur Abwechslung wirklich erhellen.

Mythos I: Die Pille ist ein Lustkiller

Kopfschmerzen sind immer noch der Klassiker unter den "Heute bitte kein Sex"-Ausreden. Knapp dahinter: "Seit ich die Pille nehme, habe ich einfach viel weniger Lust." Forscher der University of Kentucky zweifelten an diesem Zusammenhang und befragten Frauen, die verhüten, nach ihrem sexuellen Verlangen. Das Ergebnis: Die Pille scheint die Lust nicht zu dämpfen, eher im Gegenteil. Frauen, die so verhüten, wollen sogar mehr Sex - jedenfalls im Vergleich zu Frauen, die ohne Hormone (zum Beispiel mit einem Diaphragma) verhüten. Letztere wiederum haben größeres Interesse an Selbstbefriedigung. Die abnehmende Lust auf Sex, folgern die Wissenschaftler, habe dann wohl doch eher mit der zunehmenden Dauer der Beziehung zu tun.

Mythos II: Auf die Größe kommt es Frauen nicht an

Wissenschaft ist so viel weniger dröge, als manches Vorurteil vermuten lässt. Der beste Beweis: ein Experiment der University of New Mexico und der University of California, bei dem Frauen 33 lebensechte Penis-Modelle aus blauem Kunststoff - man wollte keine Hautfarbe bevor- oder benachteiligen - betasten und bewerten sollten. Welche Länge und welcher Umfang sind ideal? Die Mehrheit der Frauen entschied sich für die 16-Zentimeter-Ausführung, der bevorzugte Umfang liegt bei 12,2 Zentimeter. Geht es um einen One-Night-Stand, darf es sogar noch etwas mehr sein: In dem Fall sind 16,3 Zentimeter Länge und 12,7 Zentimeter Umfang die perfekten Maße.

Die gute Nachricht: Beim Umfang kann der durchschnittliche Mann mit 11,7 Zentimetern durchaus mithalten. Bei der Länge wird das mit 13,2 Zentimetern schon schwieriger. Aber das sind ja alles nur Durchschnittswerte...

Mythos III: Nur Männer denken andauernd an Sex

Angeblich schießt Männern alle sieben Sekunden der Gedanke an Sex durch den Kopf. Jetzt... und schon wieder... fast 514 Mal in gerade einmal einer Stunde! Klingt nach sehr viel? Wissenschaftler der Ohio State University ließen sowohl männliche als auch weibliche Probanden mit einem Klicker nachzählen, wie oft sie tatsächlich an Sex denken. Bei den Männern sind es durchschnittlich 19 Mal - nicht in der Minute, sondern am Tag. Und die Frauen? Liegen mit zehn Mal am Tag gar nicht so abgeschlagen, wie der Mythos besagt.

Männer denken übrigens auch häufiger übers Essen und Schlafen nach - womöglich, weil sie generell stärker an der Befriedigung ihrer Bedürfnisse interessiert sind als Frauen.

Folgen Sie uns auch bei Facebook, Snapchat (welt_icon) oder :

Möchten Sie diesen Artikel kommentieren? Dann nutzen Sie die Kommentarfunktion auf unserer neuen Seite